Коли їсти фрукти, щоб худнути: нюанси для тих, хто хоче добре виглядати

Всім відомо, що у фруктах міститься багато цукру, тому при схудненні їх потрібно правильно вживати.

Коли краще їсти фрукти, щоб не набирати вагу, а знижувати, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Існує хибна думка, що під час дієти грає значення тільки калорійність продуктів. Але це не так... Вуглеводи – це продукти, які містять цукри. Вони є у крупах, зелені, овочах, фруктах, меді, молоці і всьому, що з них приготовлено,

– зазначила Кален.

За її словами, важливо звертати увагу на глікемічний індекс (ГІ), який показує, як сильно піднімається цукор у крові після вживання вуглеводу. Надлишки цукру переходять у жирові депо, після чого зростає вага.

Експертка розповіла, що якщо ГІ продукту низький, цукор повільно надходить у кров. І якщо харчуватися за відчуттям голоду, весь отриманий цукор йде на обмін речовин і зайва вага не з'являється.

Фрукти краще їсти на сніданок – тоді отриманий цукор використовується протягом дня / Фото Pixabay

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Як їсти вуглеводи, щоб схуднути

Олена Кален уточнила, що фрукти слід включати в основний прийом їжі або їсти перед ним.