Коли не можна вірити цифрам на вагах: 6 важливих пунктів

Багато дівчат, які намагаються позбутися зайвих кілограмів, регулярно стають на ваги. Однак є випадки, коли побаченим цифрам вірити не можна.

Коли не слід орієнтуватися на вагу – пояснила фітнес-тренерка і блогерка Софія Куртаєва.

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Є ситуації, в яких не варто вставати на ваги, тому що з імовірністю в 90% вони покажуть значний плюс,

– зазначила Куртаєва.

Коли не потрібно вірити вагам

1. Наступного дня після силового тренування

Фітнес-тренерка пояснила, що після силового навантаження, м'язи стають об'ємнішими і важчими, тому не варто ставати на ваги і робити вимірювання у сантиметрах. Зважитися краще через 2-3 дні.

2. Перед критичними днями

За кілька днів до і протягом критичних днів цифри на вагах можуть сильно "стрибати". Зокрема, вага може зростати за один день на 1,5-3 кілограми. За словами Куртаєвої, через 3-4 дні вага прийде в норму.

3. Після безсонної ночі

Якщо ви не спали вночі або не виспалися – може бути набряк і застій рідини у межах 2 кілограмів. Вага прийде в норму, коли режим сну налагодиться.

Вагу потрібно контролювати, але не зациклюватися на цифрах / Фото Pixabay

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4. Після вуглеводної обжерливості

Їла весь день булки / шоколадки / піцу і так далі? Встала на наступний день, а там бац і відразу +1,5 кілограми. Які перші думки? "Я погладшала". А насправді – просто набрякла. Щоб реально набрати 1,5 кілограми жиру, треба піти у зажори на два тижні. Так що не вигадуй,

– наголосила Софія Куртаєва.

5. Після алкогольного загулу

Після вживання алкоголю можливий набряк, застій рідини, плюс на вагах і в обсягах.

6. Після солеоного

Якщо ви їли ввечері солону рибу, солянку, копчені сири та інші подібні продукти – на ранок вага зросте.

Фітнес-тренерка рекомендує стежити за вагою, однак робити це за допомогою власних відчуттів. Важливо, щоб психологічне здоров'я також було в нормі.