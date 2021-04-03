Коли картопля небезпечна для фігури: дієтологиня назвала 3 пункти

Всі знають, що картопля – дуже спірний продукт харчування. Люди, які худнуть, знають, що він може провокувати збільшення ваги.

Однак все залежить від способу його приготування. В яких випадках картопля стає небезпечною для фігури – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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У яких випадках картопля шкодить фігурі

1. Чіпси

За словами Світлани Фус, це "пресований крохмаль", який просочений маслом, заправлений сіллю, перцем і часто містить штучні ароматизатори і смакові добавки.

Вітамінів немає, мінерали у такій формі, що краще не вживати. До того ж чіпси викликають спрагу і утримання рідини в організмі, що відразу позначається на вазі. Калорійність 100 грамів зашкалює: 500 – 550 ккал,

– зазначила дієтологиня.

2. Картопля фрі

Цю страву вкрай не рекомендується вживати тим, хто стежить за здоров'ям шлунка і своєю вагою. Її калорійність – близько 400 ккал на 100 грамів. Фус пояснила, що смаження є гіршим для здоров'я способом приготування їжі. Це пов'язано з тим, що при нагріванні вище 120 градусів з картопляного крохмалю утворюється канцероген акриламід. Крім того, чим рум'яніша скоринка смаженої картоплі, тим більше вона шкідлива. Також цей продукт є джерелом небезпечних трансжирів.⁣⁣ ⠀

Смажена картопля небезпечна для фігури​ / Фото Pixabay

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3. Картопляне пюре з вершковим маслом, молоком і яйцем

Всі такі страви з картоплі потрібно виключити зі свого харчування! Шкоду фігурі завдає насправді не картопля, сама по собі. А по-перше – неконтрольоване вживання жирів, жирних соусів, які зазвичай до неї кладуть. По-друге – кількість картоплі. Якщо так готувати – її можна з'їсти досить багато,

– додала Світлана Фус.

При цьому дієтологиня наголосила, що картопля може бути корисною, якщо її правильно приготувати.