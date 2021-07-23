Класичні vs болгарські випади: які кращі та яка між ними різниця

Любителі фітнесу та досвідчені атлети часто використовують для пропрацювання ніг класичні випади або їхню ускладнену версію – болгарські випади. Звичайно, у кожної варіації є свої технічні тонкощі, про які сьогодні розповімо на Актив 24.

Так, класичні та болгарські випади часто виконують спортсмени, позаяк за допомогою них можна дати хороше навантаження практично всі м'язи ніг. Але чим ці два варіанти вправи відрізняються між собою, розповіли у спортклубі Smidyuk Academy.

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Обидва варіанти задіють одні і ті ж м'язові групи. У роботу включені:

квадріцепс;

великий сідничний м'яз, малий / середній сідничні м'язи;

привідний м'яз;

задня поверхня стегна;

литкові м'язи.

Але є нюанс. При випаді з гантелями навантаження розподіляється між двома ногами, а болгарський випад прицільно навантажує тільки м'язи однієї ноги. Постійна напруга дозволяє сильніше пропрацювати квадріцепс. Тому, якщо ви хочете зробити акцент на литкові м'язи, то обов'язково варто включити в тренування саме болгарський варіант випадів.

Своєю чергою, класичні випади дозволяють займатися з великими вагами і добре розвивають баланс тіла. Тому краще чергувати ці дві вправи.

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