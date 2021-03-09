Кавова дієта: як працює і чи допомагає схуднути

Кавова дієта – один з популярних способів схуднення. Як і інші методи, він має свої плюси і мінуси.

Які особливості кавової дієти, чи є від неї ефект, і чи варто жертвувати своїм здоров'ям, розповіла імунологиня, генетикиня і дієтологиня Людмила Гончарова.

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Кава – вкрай небезпечний для нервової системи. Він безпосередньо впливає на опіоїдні рецептори, які знаходяться в гіпоталамо-гіпофізарній системі. Починається викид адреналіну – гормону кори надниркових залоз. Наслідок – прискорюється судинна діяльність і пульс, ми відчуваємо заряд енергії, який триває близько 20 хвилин,

– зазначила Гончарова.

Вона пояснила, що при регулярному споживанні (що і предуматрівает кавова дієта), "починає блокуватися фермент фосфодіестерази, запускаються дизгормоноз". А кавова дієта має короткочасний ефект.

За словами фахівчині, багато жінок віддають перевагу каві за її сечогінний ефект. Але вона також виводить кальцій і магній з організму, "що призводить до порушення складової активності м'язової системи: знижується пластика, зір, слух, увага; з'являється істероїдний стан, відбувається втрата гормонального фону".

Кава – напій, яким не варто зловживати / Фото Pixabay

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Зміна гормону кори надниркової залози викликає адреналіновий стрес, потім норадреналіновий, включається кортизол і запускається цілий механізм патологічних процесів. Кава може переноситися по ДНК, а також за імунними скринінгами, але, дозування його має становити максимум 1 чашка на день,

– наголосила Гончарова.

Як пити каву, якщо у вас є ферменти по ДНК-тесту на цей продукт:

У день можна пити не більше 20-30 мілілітрів кави.

Каву можна пити до їжі або ж у перервах між їжею через 2 години.

Через півгодини після кави потрібно пити воду.

Втрату кальцію і магнію необхідно заміщати тими продуктами, які засвоюються по ДНК і імунній системі.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете вберегти себе від жахливих наслідків від постійного вживання кофеїну і теоброміну з кавою,

– резюмувала Людмила Гончарова.