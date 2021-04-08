Кава при схудненні: 5 причин не відмовлятися від улюбленого напою

Джерело:Інстаграм Олени Кален
Кава є улюбленим напоєм мільйонів людей у світі. У багатьох з них виникає питання: а чи можна його пити при схудненні?
Кава несе як користь, так і шкоду для організму. Чи можна його пити при схудненні – розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Багато хто з нас кожен ранок починає з чашечки ароматної кави, щоб збадьоритися і налаштуватися на робочий день. Знаю, що для вас це дуже актуальна тема, тому сьогодні розберемо, чим корисна і шкідлива кава,
– зазначила Кален.
Як відомо, до складу кави входить кофеїн, який використовується як натуральний стимулятор роботи мозку. Він покращує пам'ять і увагу, а також знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.
Кава містить таніни – дубильні речовини, які сприяють перетравленню їжі. Важливо: якщо у вас є гастрит, виразка шлунка або інші подібні захворювання, від кави слід відмовитися.
Кава сприяє засвоєнню їжі / Фото Pixabay
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Кава допомагає вгамувати головний біль. Однак слід звернути увагу, що при підвищеному артеріальному тиску від вживання напою краще утриматися.
При регулярному вживанні кави підіймає настрій і допомагає вийти з емоційного спаду.
Кава підіймає настрій / Фото Pixabay
До складу кави входить теофілін – речовина, яка прискорює кровообіг. Внаслідок цього зайва рідина швидше виходить з організму,
– резюмувала Олена Кален.