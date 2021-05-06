Енергійне післясвяткове кардіотренування, яке допоможе спалити зайві калорії: відео вправ

Схуднути можна і без занять фітнесом, але з регулярними кардіотренуваннями. Ловіть добірку енергійних вправ, які допоможуть спалити зайві кілограми і підготуватися до літа.
Не секрет, що кардіотренування – один з найефективніших способів схуднення. Основний механізм, за допомогою якого працює ця система, полягає не в миттєвому спалюванні жиру, а в поступовому прискоренні обміну речовин в організмі.
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І щоб позбавитися зайвої ваги і добитися кращої форми, обов'язково потрібно виконувати хоча б трохи кардіо. Попри чималий вибір енергійних тренувань, тренерка Катя Качан показала одні з найдієвіших вправ.
Комплекс вправ для кардіотренування
- Модифікований напівджек: 45 секунд;
- Кік: 45 секунд;
- Хода Франкенштейна: 45 секунд;
- Марш коліно/нога: 45 секунд;
- Легкі берпі: 45 секунд;
- Годинник: 45 секунд;
- Марш на прес: 45 секунд;
- Альпініст: 45 секунд;
- Дотик до підлоги: 45 секунд.
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