16 годин без їжі: чи варто сидіти на інтервальному голодуванні

Інтервальне голодування – це система харчування, яка передбачає прийоми їжі в певний час. Ця схема використовується багатьма для схуднення.

Однак такий варіант має свої нюанси й підходить далеко не всім. Детальніше розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Інтервальне голодування – це така система харчування, коли їсти можна в певний час, так зване "харчове вікно". В інший час допускається тільки пиття,

– зазначила Медушкіна.

Які схеми інтервального голодування існують

16 годин голодування і 8 – для прийому їжі;

14 годин голоду і 10 годин – для прийому їжі;

1 прийом їжі на день.

Майкл Мослі, автор книги The fast diet, пропонує 5 днів на тиждень є все, що душі завгодно, а 2 дня обмежувати споживання калорій не більше 500. Причиною загального божевілля на цій дієті стала Нобелівська премія, видана японцеві Єсінорі Осумі за дослідження процесу аутофагії – Осумі довів, що коли клітина "голодна", вона інтенсивно знищує старі, пошкоджені білки, використовуючи їх як енергію. Ось тільки дослідження своє Єсінорі проводив на пекарських дріжджах,

– розповіла фітнес-експертка.

Харчування має бути правильним і різноманітним / Фото Pixabay

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Вона пояснила, що всі калорії складно вмістити в 3 прийоми їжі, тому людина за фактом сідає на низькокалорійну дієту, що призводить до негативних наслідків. Зокрема, відбувається втрата м'язової маси, збій роботи ендокринної системи та сповільнюється обмін речовин.

Нутриціологиня наголосила, що інтервальне голодування не вчить змінювати спосіб життя, тому, побачивши потрібну цифру на вагах, людина повертається до своєї колишньої ваги.

Крім того, інтервальне голодування не підходить тим, хто вечорами займається спортом, адже тренування на голодний шлунок небезпечні.

Результати тих, хто схуднув на ІГ, нічим не відрізняються від тих, хто їсть в межах своєї калорійності збалансовано протягом дня. Може, комусь вона і підходить. Але особисто я для себе й своїх клієнтів сказала цій системі немає,

– резюмувала Катерина Медушкіна.