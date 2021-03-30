Інтервальне голодування: відома тренерка попередила про серйозну "побічку"

Інтервальне голодування – один з популярних способів схуднення. Останніми роками він користується підвищеним попитом.

Які ризики виникають через інтервальне голодування – пояснила відома тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Як не переїдати вечорами: 4 поради, які допоможуть бути стрункою

Інтервальне голодування працює за наступною схемою: 24 години на добу діляться на два вікна. В одному вміщаються всі прийоми їжі на день, а в другому відбувається голодування. Розмір цих вікон може бути різний: 12/12, 14/10, 24/24. Але найпопулярнішим варіантом голодування вважається 16/8: вживати їжу можна протягом 8 годин на день, а на інші 16 припадає період голодування,

– зазначила Боржемська.

Як інтервальне голодування впливає на організм

Тренерка уточнила, що періодичне голодування може несприятливо впливати на роботу організму, спровокувавши запаморочення і головні болі через зміни у харчуванні, дискомфорт у шлунку, печію і відрижку. Також не виключається розлад процесу травлення.

За словами Боржемської, організм також може включити зворотну функцію і мінімізувати витрату жирової тканини, після чого кожна придбана калорія буде відразу відкладатися.

За словами тренерки, інтервальне голодування – не кращий спосіб схуднення​ / Фото Pixabay

Читайте Як прибрати боки та живіт: Аніта Луценко назвала 3 кроки

Крім того, візьмемо приклад 16/8 – у ці 8 годин ми повинні зробити два прийоми їжі. Якщо правильно міркувати, що їсти потрібно кожних 3 – 4 години. І в ці два прийоми потрібно внести достатню кількість білків, жирів і вуглеводів. Це колосальне навантаження на організм. До того ж, під час інтервального голодування вправи повинні бути мінімальними: йога, пілатес, стрейчинг. Без фізичних навантажень,

– зазначила Марина Боржемська.

Вона підкреслила, що будь-які варіанти харчування не повинні шкодити здоров'ю, тому завжди необхідно консультуватися з лікарем.

Фітнес-тренерка уточнила, що не підтримує прихильників інтервального голодування, оскільки вважає, що не слід себе обмежувати. Найефективніший і найбільш безпечний метод, за її словами, – правильне харчування і спорт.