Випробування для організму: що дає гібридне тренування

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Джерело:

Інстаграм Катерини Кононової

Про гібридні тренування чув кожен, хто займається спортом. Цей варіант підходить тільки для просунутих атлетів.

Таке тренування можна виконувати й у домашніх умовах. Серію гібридних вправ показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Гібридна вправа – це комбінація кількох рухів в одному повторенні. Такий метод тренування не підходить новачкам. Тренування лише для просунутих атлетів, оскільки це ціле випробування для вашого організму,
– зазначила Кононова.

Користь гібридного тренування

  • Опрацьовує більше м'язових груп в одній вправі.
  • Дозволяє виконати більше вправ за менший проміжок часу.
  • Збільшує енергетичні витрати.

Гібридне тренування не підійде новачкам / Фото sportivepeople

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Які вправи робити

Увага! Всі вправи виконуються в 3 кола.
  1. Трастер – 15 повторень.
  2. Станова тяга + тяга в нахилі – по 15 випадів на ногу.
  3. Крок в планку + віджимання – 10 повторень.
  4. Ведмідь + 4 торкання – 10 повторень.
  5. Модифікаційний велосипед – 15 повторень.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:

 