Випробування для організму: що дає гібридне тренування

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Про гібридні тренування чув кожен, хто займається спортом. Цей варіант підходить тільки для просунутих атлетів.
Таке тренування можна виконувати й у домашніх умовах. Серію гібридних вправ показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
Цікаво Важливі лише 3 пункти: як схуднути, щоб тіло стало красивим
Гібридна вправа – це комбінація кількох рухів в одному повторенні. Такий метод тренування не підходить новачкам. Тренування лише для просунутих атлетів, оскільки це ціле випробування для вашого організму,
– зазначила Кононова.
Гібридне тренування не підійде новачкам / Фото sportivepeople
Важливо ТОП-7 ягід, які потрібно включити в раціон