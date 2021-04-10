Фрукти та ягоди при зниженні ваги: як їх правильно вживати

Джерело:Інстаграм Альони Коготкової
Вважається, що під час схуднення фрукти потрібно їсти обережно. Це пов'язано з тим, що у них міститься значна кількість цукру.
Однак це не привід відмовлятися від них зовсім. Як правильно їсти фрукти при схудненні – розповіла дієтологиня Альона Коготкова.
Читайте Як салат заважає схуднути: нюанси та моменти, які потрібно знати
Фрукти і ягоди підходять для зниження ваги. Вони мають низьку калорійність (винятки: банан, виноград, авокадо), містять харчові волокна і вітаміни. У кавуні – лише 30 ккал, в малині – 50 ккал. Навіть якщо ви з'їсте 1 кілограм кавуна – це лише 300 ккал. Як у 5 маленьких "Рафаелло". Але у фруктів є одна неприємна риса, яку відзначають мої клієнти – начебто планувала часточку кавуна, лише чашку черешні, але намір закінчився тим, що наїлася до болю, до різі. І пішла у фруктовий загул,
– зазначила Коготкова.
Фрукти – не перешкода зниження ваги / Фото Pixabay
Корисно У який час їсти вуглеводи, щоб не набирати вагу: цікаві факти
Якщо у вас зайва вага, уповільнений метаболізм, схильність до набряків і затримки рідини – уникайте навіть натурального цукру у вечірній час,
– пояснила Альона Коготкова.
Фрукти містять багато вітамінів / Фото Pixabay