Фрукти та ягоди при зниженні ваги: як їх правильно вживати

Вважається, що під час схуднення фрукти потрібно їсти обережно. Це пов'язано з тим, що у них міститься значна кількість цукру.

Однак це не привід відмовлятися від них зовсім. Як правильно їсти фрукти при схудненні – розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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Фрукти і ягоди підходять для зниження ваги. Вони мають низьку калорійність (винятки: банан, виноград, авокадо), містять харчові волокна і вітаміни. У кавуні – лише 30 ккал, в малині – 50 ккал. Навіть якщо ви з'їсте 1 кілограм кавуна – це лише 300 ккал. Як у 5 маленьких "Рафаелло". Але у фруктів є одна неприємна риса, яку відзначають мої клієнти – начебто планувала часточку кавуна, лише чашку черешні, але намір закінчився тим, що наїлася до болю, до різі. І пішла у фруктовий загул,

– зазначила Коготкова.

Як їсти фрукти при схудненні

Не слід вживати фрукти натщесерце або на перекус. Дієтологиня пояснила, що якщо у людини є зайва вага, фруктові кислоти, подразнюючи кишечник, підвищують апетит. Не їжте відразу багато фруктів. Розбийте кілограм кавуна на всі прийоми їжі та вживайте порцію на десерт. Краще кілька разів потроху, ніж відразу кілограм.

Фрукти – не перешкода зниження ваги​ / Фото Pixabay

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Відмовтеся від фруктів перед сном.

Якщо у вас зайва вага, уповільнений метаболізм, схильність до набряків і затримки рідини – уникайте навіть натурального цукру у вечірній час,

– пояснила Альона Коготкова.

Не купуйте багато. Чим більше фруктів ви купите – тим більше з'їсте. Купуйте невелику порцію. Ягоди, за словами дієтологині, є найкращим підсолоджувачем. Додавайте їх у випічку, десерти та навіть морозиво.

Фрукти містять багато вітамінів​ / Фото Pixabay