Фанатка тиждень їла, як американський футболіст: особливості незвичайного раціону

Журналістка Аннета Константінідес веде спортивну колонку у виданні Insider. І дівчину зацікавило, що допомагає спортсменам бути сильними та витривалими. Тож ентузіастка і любителька спорту вирішила перевірити на собі дієту гравців в американський футбол, і ось що з цього вийшло.

Аннета Константінідес вибрала дієту 43-річного півзахисника Тампа-Бей Баккенірс Тома Бреді – найдосвідченішого гравця команди. Футболіст харчується за програмою TB12 (він сам її так назвав), раціон якої містить рослинні білки – вони допомагають спортсменам бути максимально продуктивними.

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Журналістка спробувала дієту 43-річного Тома Бреді / Фото 24 канал

Його дієта в основному складається з рослин і нежирних білків, і він не їсть помідори, перець, гриби, біле борошно, білий цукор, молочні продукти, глутамат натрію і не п'є кави. Бреді стверджує, що його метод TB12 допоможе зробити ваше тіло менш млявим, тим самим поліпшити здоров'я кісток, додати енергії і прибрати запалення,

– пояснила журналістка.

Дівчина не хотіла виключати зі своєї дієти помідори і цукор, але їй було цікаво перевірити, наскільки покращиться її самопочуття і успіхи на тренуваннях. Тож вона почала свій експериментальний тиждень зі смаженої курки і овочів – брюссельської капусти, червоної цибулі і грибів креміні з гострим соусом. Анетті сподобався смак страви.



Усі страви у раціоні футболіста були дуже пікантними / Фото CBS Sports

На наступний день Константінідес їла не менше пікантне блюдо: курячий сатай з рисом, кінзою і броколі. Родзинкою страви був каєнський перець, через який журналістці до самого вечора хотілося пити. Наступною позицією у раціоні дівчини стало легке філе риби з бобами, жовтим гарбузом і цукіні, а також приправами – кмином, паприкою, коріандром і подрібненим червоним перцем. Гостроти знову вистачало.

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Я їла куряче філе з сочевицею і капустою, і вони теж були дуже гострими через гарам масали, діжонської гірчиці і перцю. В останній вечір я їла креветки з кіноа і капусту з часником. Мабуть, це було найлегше блюдо,

– розповіла Аннета.

Підсумовуючи, дівчина зауважила, що калорій їй вистачало, але перцю могло б бути і трохи менше. Така дієта розрахована на тих, хто тренується 4 – 5 разів на тиждень.



Дотримуватися дієти TB12 зможе не кожен / Фото CBS Sports