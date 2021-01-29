Поставити вік на паузу: вправи для омолодження тіла

Якщо ви хочете виглядати красиво, однак різноманітні операції та інші б'юті-процедури – це не для вас, виконуйте гімнастику для омолодження.

Джерело: інстаграм Nataliorganic

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Звісно, для того, аби робити вправи, потрібно знайти час і докласти зусилля. Тому деякі люди обирають простіші методи та лягають під ніж хірурга або роблять уколи краси.



Вправи для омолодження тіла можна починати виконувати в будь-якому віці / Фото health.sm.news

Які вправи виконувати для того, аби омолодити тіло

Виконання цих вправ займає 6 хвилин. Вони покращують кровообіг та роботу капілярів.

Коливальний рух

Ляжте на підлогу обличчям догори, руки покладіть під голову. Робіть коливальний рух усім тілом: починайте від п'ят і закінчуйте головою.

Зі сторони це виглядає так, ніби ваші верхня й нижня частина тіла рухаються в різні боки.

П'яти обов'язково тримайте разом. При виконанні цієї вправи тіло повинно вібрувати. Рахуйте до 240 – це й буде періодом для виконання вправи.



Тренування потребують часу й зусиль, але дають результат / Фото Lifestyle.segodnya

Вібрація руками й ногами

Теж лежачи, підійміть вгору руки та ноги. Не напружуйте кінцівки надто сильно, вони мають бути розслаблені. Трусіть руками й ногами, створюйте у них вібрації. Під час виконання цієї вправи рахуйте до 260.

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