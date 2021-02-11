Дієтологиня розповіла, як оновити організм лише за 14 днів

Австралійська дієтологиня Джессіка Сапель запевняє, що "перезавантажити" організм можна за два тижні. Для цього потрібно їсти більше зелені, фруктів, бобові, фермерську курку та яйця, а також приправляти страви правильними травами і спеціями.

За словами лікарки, певні невигадливі маніпуляції з раціоном допоможуть "перезавантажити" організм всього за 14 днів.

Від чого варто відмовитися на період "перезавантаження" організму

Фахівець радить повністю відмовитися від алкоголю і знизити споживання кофеїну: можна випити одну чашку чаю або кави до 11 години ранку. Також потрібно виключити на цей час червоне м'ясо і цукор у будь-якому вигляді.

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З кожним прийомом їжі потрібно їсти багато зелені / Фото pexels

Що потрібно їсти для оновлення організму

Джессіка Сапель радить додати у раціон коричневий рис, кіноа і овес, а з овочів обов'язково повинні бути присутніми гарбуз, буряк, картопля, батат і пастернак. Крім того, дієтологиня закликає пити мигдальне молоко замість звичайного, готувати на оливковій олії, а їжу приправляти соєвим соусом, лимонним соком та діжонською гірчицею.

потрібно їстиа два-три рази на тиждень варто включати в раціон



Виключіть з раціону червоне м'ясо / Фото pexels

Але не варто забувати й про заняття спортом. За словами експерта, тренуванню потрібно приділяти мінімум 20 хвилин кожен день. А обирати краще улюблений вид спорту, щоб фізичні навантаження приносили задоволення.

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Джессіка Сапель переконана, що якщо дотримуватися таких рекомендацій, то вже через два тижні можна відчути легкість в тілі і прилив енергії.