Дієтолог пояснив, чому лінь насправді не заважає схуднути

Дієтолог Андрій Невський зізнався, що на дух не переносить, коли повних людей називають ледащими. Фахівець розповів, як лінь навіть допомагає жити у задоволення.

Так, на думку Андрія Невського, лінь – це правильний механізм, який захищає від непотрібних дій. Ми лінуємося, коли не бачимо чіткої мети або не знаємо, що саме треба робити для її досягнення. Але найчастіше лінь виникає, коли ми не віримо у власний успіх.

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Якщо ви звинувачуєте себе за бездіяльність – припиніть!

Ви нікому нічого не винні. Ні суспільству, ні рідним, ні навіть собі. Нав'язані бажання завжди будуть і повинні викликати лінь. Відмовтеся від них і живіть своїми власними!



Лінь допомагає досягти мети альтернативними способами / Фото pixabay

Переконайтеся, що ваші дії ведуть у потрібному напрямку. Фокусуйтеся на те, що наближає до мети. Тоді і лінь буде зникати. Для схуднення думайте про харчування, а не про виснажливі тренування.

У вас вийде. Те, що ви не могли схуднути у минулому, не говорить про нездатність схуднути узагалі! Минулі невдачі не визначають майбутнє, а лише роблять вас досвідченішими і готовими до справжнього успіху. Завжди вірте у себе.

Постарайтеся ніколи не карати себе за лінь, тому що це нічого не дасть, окрім болю. Думайте про свої бажання і про засоби їх досягнення – тоді лінь з часом взагалі піде.

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А якщо вам раптом стане лінь розбиратися зі схудненням, знайдіть людину, яка готова за ручку вас привести до стрункого тіла.