Дієтичні оладки з яблуками: рецепт смачного та поживного сніданку

Що приготувати на сніданок, крім вівсянки? Пропонуємо рецепт смачних, а головне – дієтичних оладок. На приготування йде не більше як 10 – 15 хвилин, а ситості додають на кілька годин.
Запорука вдалого схуднення – улюблена їжа. Дієтологиня Надія Пахірко не втомлюється повторювати, що зовсім не потрібно на дієті давитися несмачними стравами, треба підбирати рецепти з тих продуктів, які любите. Адже для ефективного спалювання зайвих кілограмів має бути дефіцит калорій і баланс білків, жирів та вуглеводів.
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На цей раз фахівець поділилася рецептом малокалорійних оладків, але при цьому білки, жири і вуглеводи в нормі. Після такого сніданку у вас буде ситість протягом 3 – 4 годин.
Оладки з яблуками та ягодами / Фото unsplash
Оладки з яблуками: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Борошно цільнозернове – 130 грамів;
- Яйце – 1 штука;
- Кефір 1% – 70 мілілітрів;
- Яблуко – 150 грамів;
- Сир 2% – 70 грамів;
- Розпушувач – 5 грамів;
- Сіль, цукрозамінник на смак.
Спосіб приготування
- Змішайте борошно і яйце.
- Додайте кефір, сир, розпушувач та щіпку солі і цукрозамінника за бажанням.
- Яблука натріть на тертці або наріжте кубиками, після чого додайте у тісто і все перемішайте.
- Смажте на сухій сковороді з хорошим антипригарним покриттям з двох сторін як звичайні оладки.
- Подавати можна з ягодами.
Смачного!
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