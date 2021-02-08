Дитяче ожиріння: як батьки можуть вирішити проблему

Дитяче ожиріння – проблема, з якою зіткаються тисячі сімей в Україні. Вирішити її можуть батьки самостійно, або ж за допомогою спеціалістів.

Як допомогти дитині повернутися до нормальної ваги, розповіла лікарка Клініки дієтології Самойленко, дієтологиня та ендикринологиня Анна Бєлокоз.

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За даними МОЗ, в Україні щороку фіксують понад 15 000 нових випадків ожиріння у дітей. Зайва вага шкодить здоров'ю та психіці. Багато батьків не звертають увагу на те, що дитина набирає зайву вагу і звертаються по допомогу, коли з’являються серйозні проблеми,

– зазначила Бєлокоз.

За її словами, батьки можуть виправити ситуацію, звернувши увагу на два моменти:

Якщо сім'я харчується ковбасами, солодощами, хлібобулочними виробами – варто переглянути раціон і позбутися висококалорійних продуктів, "які мають мало якісних жирів, білків та вуглеводів й не містять вітамінів та мікроелементів". Потрібно звернутися до сімейного лікаря, дієтолога, ендокринолога та обстежити дитину.

Лікарка уточнила, що проблема ожиріння також може бути генетичною (вирішувати її варто з профільним спеціалістом) або ендокринологічна (через порушення функцій підшлункової залози чи наднирників).

Якщо дитина здорова, але через неправильне харчування має зайву вагу, проблему потрібно вирішувати самостійно або з дієтологом.

У раціоні дитини має бути багато овочів / Фото pixabay

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У цьому раджу звернути увагу на кількість вуглеводів і солодощів у раціоні дитини: "За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість доданого цукру не має перевищувати 10% від загальної кількості калорій. В ідеалі має бути близько 5% (не більше 25 г). Сюди ж входять мед, фруктові й інші сиропи, а також столовий цукор",

– наголосила дієтологиня.

Бєлокоз нагадала, що мед не варто вважати гарною альтернативою цукру, бо він теж є цукром, тільки з вітамінами. За її словами, замість цукерок дітям можна давати цукерки з сухофруктів або пастилу.

Лікарка наголосила, що у раціоні дитині має бути багато овочів.

Овочі – клітковина, необхідна для того, аби правильно засвоювалися вуглеводи, не було різких стрибків глюкози, щоб правильно працював кишківник і всі фактори, які відповідають правильному травленню,

– пояснила Анна Бєлокоз, уточнивши, що овочі мають бути у раціоні і на сніданок, і на обід, і на вечерю.

Ковбаси та сосиски варто прибрати з раціону, або ж обмежити їх споживання. У подібних продуктах, як пояснила дієтологиня, міститься багато вуглеводів, фарбники, підсилювачі смаку, консерванти.

У той же час вона наголосила, що самостійно батьки не мають садити дітей на дієти, щоб не нашкодити.