Дитяче ожиріння: як батьки можуть вирішити проблему

Дитяче ожиріння – проблема, з якою зіткаються тисячі сімей в Україні. Вирішити її можуть батьки самостійно, або ж за допомогою спеціалістів.
Як допомогти дитині повернутися до нормальної ваги, розповіла лікарка Клініки дієтології Самойленко, дієтологиня та ендикринологиня Анна Бєлокоз.
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За даними МОЗ, в Україні щороку фіксують понад 15 000 нових випадків ожиріння у дітей. Зайва вага шкодить здоров'ю та психіці. Багато батьків не звертають увагу на те, що дитина набирає зайву вагу і звертаються по допомогу, коли з’являються серйозні проблеми,
– зазначила Бєлокоз.
За її словами, батьки можуть виправити ситуацію, звернувши увагу на два моменти:
Лікарка уточнила, що проблема ожиріння також може бути генетичною (вирішувати її варто з профільним спеціалістом) або ендокринологічна (через порушення функцій підшлункової залози чи наднирників).
Якщо дитина здорова, але через неправильне харчування має зайву вагу, проблему потрібно вирішувати самостійно або з дієтологом.
У раціоні дитини має бути багато овочів / Фото pixabay
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У цьому раджу звернути увагу на кількість вуглеводів і солодощів у раціоні дитини: "За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість доданого цукру не має перевищувати 10% від загальної кількості калорій. В ідеалі має бути близько 5% (не більше 25 г). Сюди ж входять мед, фруктові й інші сиропи, а також столовий цукор",
– наголосила дієтологиня.
Лікарка наголосила, що у раціоні дитині має бути багато овочів.
Овочі – клітковина, необхідна для того, аби правильно засвоювалися вуглеводи, не було різких стрибків глюкози, щоб правильно працював кишківник і всі фактори, які відповідають правильному травленню,
– пояснила Анна Бєлокоз, уточнивши, що овочі мають бути у раціоні і на сніданок, і на обід, і на вечерю.
Ковбаси та сосиски варто прибрати з раціону, або ж обмежити їх споживання. У подібних продуктах, як пояснила дієтологиня, міститься багато вуглеводів, фарбники, підсилювачі смаку, консерванти.
У той же час вона наголосила, що самостійно батьки не мають садити дітей на дієти, щоб не нашкодити.