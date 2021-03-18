Де взяти енергію під час схуднення: ключові моменти, без яких не обійтися

Під час схуднення багато хто робить помилки, які призводять до втоми і відсутності енергії. Щоб цього не було, необхідно стежити за раціоном.

Що має бути у харчуванні, щоб відчувати себе бадьорим під час схуднення, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Читайте також Корисний перекус: 8 швидких варіантів, які вам сподобаються

Де взяти енергію, коли худнеш? Тим більше ранньою весною, коли сил зовсім під кінець. Видається логічним: чим більше урізати раціон, тим швидше знизиться вага, але оскільки будь-яка дієта різко обмежує кількість продуктів, то ваш організм починає відчувати дефіцит нутрієнтів і корисних речовин. І переходить в режим енергозбереження – ось вам і втома,

– зазначила Медушкіна.

Як уникнути втоми при схудненні

Складні вуглеводи (крупи, цільнозерновий і житній хліб, хлібці, макарони з твердих сортів пшениці, бобові) дають організму енергію і насичення на тривалий час. За словами фітнес-експертки, якщо у раціоні достатньо складних вуглеводів, то на солодощі і випічку тягнути не буде.

(крупи, цільнозерновий і житній хліб, хлібці, макарони з твердих сортів пшениці, бобові) дають організму енергію і насичення на тривалий час. За словами фітнес-експертки, якщо у раціоні достатньо складних вуглеводів, то на солодощі і випічку тягнути не буде. Білок – матеріал для побудови клітин організму, тому він повинен бути у складі кожного прийому їжі. Найбільш високою біологічною цінністю володіють тваринні білки (м'ясо, птиця, риба, яйця, молочні продукти).

Білок повинен бути в кожному прийомі їжі​ / Фото Pixabay

Цікаво Чи можна схуднути, не змінюючи харчування: нутриціологиня назвала основні принципи

Жири тваринні та рослинні – основа гормонального здоров'я, запорука краси шкіри, волосся, нігтів.

– основа гормонального здоров'я, запорука краси шкіри, волосся, нігтів. Клітковина (овочі і фрукти). За словами Медушкіної, харчові волокна підтримують нормальну мікрофлору кишечника, від якої значною мірою залежить самопочуття людини.

Якщо ви поглинаєте солодке, щоб додати собі енергії – перегляньте своє меню. Поки ви не почнете харчуватися раціонально – енергія не з'явиться!

​– наголосила Катерина Медушкіна.