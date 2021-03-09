Чому з'являються розтяжки і як їх позбутися: 3 ефективних способи

Практично кожна жінка стикалася з такою проблемою, як розтяжки на тілі. Найчастіше вони з'являються після вагітності і пологів.

Що ще може викликати появу розтяжок і як їх позбутися – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Найчастіше розтяжки можна зустріти на стегнах, грудях, животі. Розтяжки, які тільки з'явилися, багряного або фіолетового кольору за рахунок того, що просвічуються кровоносні судини через сполучну тканину. Після того, як відновиться тонкий шар епідермісу, розтяжки стають рожевими, а потім і зовсім білими, після чого набагато складніше піддаються корекції,

– зазначила Кален.

Чому з'являються розтяжки

Вона уточнила, що розтяжки є наслідком гормональних змін в організмі, які, зокрема, можуть бути викликані вагітністю і пологами. Шкіра жінки розтягується, її еластичності не вистачає, щоб скоротитися, тому у місцях надривів з'являється сполучна тканина. Меланін в ній відсутній, тому при засмагу розтяжки залишаються білими.

Прибрати розтяжки можна кількома способами / Фото medportal

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Як позбутися від розтяжок

За словами Олени Кален, найкращим способом позбавлення від розтяжок є лазерна терапія. Шліфування дозволяє вирівняти поверхню шкіри і розтяжки стають менш помітними.

Косметологи рекомендують пройти курси мезотерапії. Під час процедур у шкіру вводять вітамінні коктейлі, які допомагають прискорити регенерацію клітин. До мінусів подібного варіанту відносять хворобливість і високу вартість.

Ще можна використовувати спеціальні креми, які містять речовини, що розсмоктують рубцеву тканину. При цьому часто для того, щоб підібрати крем, який дійсно спрацює, йде достатня кількість часу, а ефект буде помітний лише при регулярному використанні,

– резюмувала експертка.