Чому з'являються набряки: дієтологиня назвала небезпечні продукти

Набряки – проблема, з якою дуже багато хто стикається. Причини їхньої появи можуть бути різними.

Джерело: інстаграм Світлани Нікітчук

Звідки беруться набряки і як від них позбавитися, розповіла спортивна дієтологиня Світлана Нікітчук.

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Коли вранці відображення не радує свіжістю, а опухле обличчя і набряклість доводиться замазувати косметикою – це не норма, а сигнал: щось не так. Якщо у вас немає серйозних захворювань серця, нирок або гормонального збою, наприклад, то причина криється у харчуванні, – зазначила Нікітчук.

Сіль – перша причина, через яку можуть з'являтися набряки. Йдеться про сіль у наступних продуктах: соліннях, фастфуді, ковбасі, кетчупах і соусах, чіпсах та ін. Норма – 6 грамів солі на день.

– перша причина, через яку можуть з'являтися набряки. Йдеться про сіль у наступних продуктах: та ін. Норма – 6 грамів солі на день. Цукор також затримує воду в організмі. Цей компонент є скрізь: у молочній продукції (особливо в знежиреній), готових сніданках, соусах, консервах, соках, борошняних та кондитерських виробах та ін.

Соління можуть викликати набряки​ / Фото 7dach

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Навіть несолодкі борошняні вироби можуть стати причиною набряклості, якщо у вас непереносимість глютену. Він міститься у клейковині виробів з білого борошна. Реакція на глютен може включати в себе також почервоніння на обличчі, прищики, головні болі, пригнічений стан та ін. Спробуйте не їсти таку випічку щонайменше 21 день, замінивши на вироби з цільнозернового борошна і борошна грубого помелу. Якщо обличчя прийде у норму, скажіть "ні" глютену назавжди, – пояснила дієтологиня.