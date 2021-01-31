Чому з'являються набряки: дієтологиня назвала небезпечні продукти

Набряки – проблема, з якою дуже багато хто стикається. Причини їхньої появи можуть бути різними.
Джерело: інстаграм Світлани Нікітчук
Звідки беруться набряки і як від них позбавитися, розповіла спортивна дієтологиня Світлана Нікітчук.
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Коли вранці відображення не радує свіжістю, а опухле обличчя і набряклість доводиться замазувати косметикою – це не норма, а сигнал: щось не так. Якщо у вас немає серйозних захворювань серця, нирок або гормонального збою, наприклад, то причина криється у харчуванні, – зазначила Нікітчук.
Соління можуть викликати набряки / Фото 7dach
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Навіть несолодкі борошняні вироби можуть стати причиною набряклості, якщо у вас непереносимість глютену. Він міститься у клейковині виробів з білого борошна. Реакція на глютен може включати в себе також почервоніння на обличчі, прищики, головні болі, пригнічений стан та ін. Спробуйте не їсти таку випічку щонайменше 21 день, замінивши на вироби з цільнозернового борошна і борошна грубого помелу. Якщо обличчя прийде у норму, скажіть "ні" глютену назавжди, – пояснила дієтологиня.