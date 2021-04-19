Через які гормони зростає вага: 10 "ворогів" фігури

Джерело:Інстаграм Світлани Нікітчук
Багато жінок впевнені, що причиною їхньої зайвої ваги є гормони. Однак найчастіше набір надлишкових кілограмів провокує неправильне харчування і відсутність фізичної активності.
Своєю чергою гормони також можуть впливати на вагу людини. Які саме і як – розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук.
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Деякі гормони можуть стати причиною набору ваги / Фото ggym
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Набір ваги також можуть викликати проблеми зі щитовидною залозою. Якщо низький рівень гормонів щитовидки, розщеплення жирів сповільнюється,
– пояснила Світлана Нікітчук.
Що робити, щоб тримати всіх братів у тонусі? Все банально і просто: оберігайте себе від стресу, складайте список справ, знайдіть хобі, більше відпочивайте, дотримуйтесь правильного режиму сну, відмовтеся від шкідливих продуктів і алкоголю,
– резюмувала Світлана Нікітчук.