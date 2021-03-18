Чому зайва вага повертається після дієти: відома дієтологиня назвала причину

Скинута вага після будь-якої дієти знову повертається. Іноді – з надлишком.

Чому так відбувається, і як не набирати вагу знову – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Чому вага після дієти повертається? Може, ви починаєте занадто активно налягати на улюблену їжу, і організм швидко заповнює втрачене? Або вам не вистачає сили волі, щоб обмежувати себе далі? Запам'ятайте: будь-яка дієта – це величезний стрес для організму,

– зазначила Фус.

Дієтологиня пояснила, що організм не отримує ту їжу, якої потребує. Потім людина зривається і з'їдає улюблений продукт (солодощі, випічку та ін.) і починає на себе злитися. Після закінчення дієти – організм знову пребуває у стресі, адже потрібно перебудовуватися назад і міняти раціон.

Що відбувається після дієти

гормональний збій;

втома і дратівливість;

випадання волосся, розшарування нігтів, проблеми зі шкірою;

порушення роботи всіх систем;

можлива депресія.

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За словами Світлани Фус, організм намагається себе захистити, тому уповільнює метаболізм і в першу чергу спалює не жири, а м'язову тканину.

Підсумок: мільйон зусиль з вашого боку і ефект, протилежний бажаному,

– резюмувала дієтологиня.