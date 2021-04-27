Чому ввечері прокидається апетит та що робити тим, хто худне

Всі, хто намагається позбутися від зайвих кілограмів, помічали, що у вечірній час їсти хочеться сильніше. Це відбувається через неправильне харчування протягом дня.

Для того щоб знижувати вагу, важливо не переїдати у вечірній час. Скільки можна їсти у другій половині дня розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

Цікаво Салат з червоною рибою, який вас підкорить: як його приготувати за 5 хвилин

Багато охочих стати стрункими помічають, що вечорами апетит розігрується сильніше. Якщо протягом дня вдається дотримуватися правил харчування, то ввечері боротися з бажанням з'їсти все і відразу стає значно складніше,

– зазначила Кален.

Чому ввечері хочеться їсти

Якщо вдень ви "нормально" не поїли , ввечері хочеться надолужити згаяне – з'їсти більше й смачненького.

, ввечері хочеться надолужити згаяне – з'їсти більше й смачненького. Протягом дня організм вичерпав запаси енергії та вітамінів, тому ввечері він дає сигнал з урахуванням нових планів витрати енергії на майбутнє.

Якщо правильно харчуватися протягом дня, ввечері сильного голоду не буде / Фото Pixabay

Важливо Скільки потрібно їсти, щоб худнути: простий метод без підрахунку калорій

Як бензин в автомобілі. Навіть якщо ми витратили бензин у баку під нуль, ми не можемо залити в нього паливо й покрити минулі витрати... Ми заливаємо бензин на майбутнє. Так само й з їжею. Коли виникає голод, організму потрібне паливо на майбутнє,

– пояснила Олена Кален.

Намагайтеся не переїдати ввечері, а їсти лише для втамування голоду / Фото Pixabay

Вона додала, що не потрібно намагатися "повернути борг" і впихати в себе більше їжі. Якщо прокинувся апетит, слід перекусити для втамування голоду. В такому випадку їжа не зашкодить фігурі й вага обов'язково почне знижуватися.