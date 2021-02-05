Чому випирає низ живота та як це виправити

Випирання живота є проблемою багатьох жінок, незалежно від ваги. Цей нюанс виникає з кількох причин.

Як вирішити цю проблему і позбутися живота, розповіла тренерка, блогерка aleksasvarovskyh.

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Скажу так, більше 80% – це через неправильне харчування, тому все ж не треба собі давати причину їсти далі бутерброд і запивати чаєм з печенюхою, а після обіду ласувати цукерками в офісі, бо в тебе "проблеми з гормонами",

– зазначила тренерка.

Чому випирає живіт: основні причини та варіанти вирішення

Велика жирова прослойка

За словами тренерки, потрібно обхопити складку на животі - якщо вона більше, ніж 4-5 сантиметрів, то є зайва вага. У такому разі причиною живота є надлишок жиру. Щоб його позбутися, варто відмовитися від солодощів, фаст-фуду, білого борошна і борошняних виробів.

Слабкі м'язи пресу і тазу

Подібна проблема зустрічається у жінок, які лише народили, а також у людей у віці. Слабість тазової мускулатури призводить до притиснення сідниць, вивалювання низу живота через опущення органів. Щоб вирішити проблему, робіть вправу вакуум, а також інші на прокачку прямих та косих м'язів преса, ніг і сідниць, розгиначів спини, тазового дна.

Неправильна осанка

Викривлення хребта (лордоз, кіфоз, сколіоз, бокові викривлення) теж призводить до випирання живота. Варто звернутися до невропатолога і ортопеда і виправити положення хребта та зміцнити кор.

Від живота можна позбутися, якщо обрати правильний підхід / Фото goodlooker

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Проблеми з роботою кишково-шлункового тракту

У раціоні всього має бути в міру: не сидіть на дієтах. Стежте за харчуванням.

Кортизол

Цей гормон впливає на нервову систему, кров'яний тиск і обмінні процеси. Під час тренувань він стимулює жироспалювання, якщо ж гормон тримається на високій позначці, то жир накопичується на животі. Основні причини – постійний стрес і короткий сон. Щоб вирішити проблему, здайте кров та перевірте рівень кортизолу. Далі зверніться до ендокринолога (за необхідністю).

Гормональний збій

Проблеми з роботою щитовидною залози також можуть стати причиною випирання живота. Потрібно здати аналізи на гормони та звернутися до ендокринолога.

Перекачка нижньої частини преса

На прес достатньо робити 2-3 вправи до або після тренування, оскільки він і так "працює" під час виконання інших вправ.