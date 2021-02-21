Чому з приходом весни легше схуднути: 5 вагомих причин

Крім того, що весна – період змін, оновлень та нових стартів, це ще й відмінний час для схуднення. Дієтологи навели кілька аргументів, чому починати спалювати зайві кілограми найкраще з березня.

Більше руху

З приходом тепла ми стаємо активнішими. Стає легше прокидатися вранці, не лінуємось вилазити з-під ковдри. У цей період прогулянки стають частішими і тривалішими, що дуже добре допомагає скинути зайві кілограми.

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Весняне прибирання

Багато хто весною затіває генеральне прибирання. Тож миття вікон, приведення до ладу будинок чи сезонні роботи у саду можна прирівняти до заняття спортом.

У середньому людина спалює 133 калорії за пів години прибирання.



Під час пікніку вдається насититися швидше / Фото pixabay

Трапеза на свіжому повітрі

Свіже повітря дозволяє насититися більше, з'ївши менше, ніж зазвичай. Це пояснюється тим, що прийом їжі стає повільнішим, коли ви у цей час милуєтеся пейзажем. У цей момент мозок посилає сигнал про ситість раніше, ніж ви встигнете з'їсти зайве.

Перша зелень

Свіжа зелень – відмінний помічник у боротьбі із зайвою вагою. І з приходом весни вибір великий: листя кульбаби, кропива, черемша, петрушка, зелена цибуля, щавель, кріп.

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Калорії спалюються легше

Вищі температури повітря змушують вас пітніти більше, а це, своєю чергою, заставляє організм працювати більше, щоб регулювати температуру. Тому тренування у теплу погоду фактично спалює більше калорій.