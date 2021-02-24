Чому вечорами сильно хочеться їсти: головна причина

Багато з людей, які стежать за своєю вагою і харчуванням, помічали, що вечорами особливо хочеться їсти.

Чому так відбувається – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Для кого тема зайвої ваги актуальна, скаржаться, що ввечері у кінці робочого дня їсти хочеться особливо сильно. Кажуть: "Ось протягом дня дотримуєшся правил харчування, а ввечері приходиш додому і об'їдаєшся..."

– зазначила Кален.

Чому ввечері прокидається апетит

Якщо вдень не було можливості нормально поїсти – ввечері організм захоче надолужити згаяне. Крім того, у кінці дня з'явиться бажання з'їсти щось ситніше і смачніше.

Насправді, навіть якщо у нас вдень не було можливості поїсти "нормальної" їжі, організм використовував свої запаси енергії і вітамінів, і впорався з ситуацією. Можна сказати, "дебет-кредит" підбитий. І коли ввечері знову виникає бажання поїсти, то це вже новий запит від організму з урахуванням нових планів витрати енергії на майбутнє,

– пояснила експертка.

Увечері слід їсти тільки до втамування голоду / Фото Pixabay

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Кален уточнила, що з їжею все відбувається так само, як і бензином для автомобіля. Наприклад, якщо паливо витрачено, то заливаючи бензин, робиться запас на майбутнє, а не покриваються старі витрати. Це говорить про те, що якщо ви відчуваєте голод – організму також потрібна їжа на майбутнє. Тому не варто вечорами змітати все на своєму шляху. Достатньо перекусити до втамування голоду, але не переїдати. Це дозволить залишатися у гарній формі і не набирати вагу, а навпаки знижувати.