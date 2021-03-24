Чому вага змінюється протягом дня: 5 причин

Люди, які хочуть позбутися від зайвих кілограмів і регулярно зважуються, помічали, що протягом дня вага може змінюватися. Це може відбуватися з кількох причин.

Чому вага змінюється протягом дня і які можуть бути наслідки, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Деякі люди, які прагнуть стати стрункішими, зважуються кілька разів на день. І можуть помічати коливання. Наприклад, вранці вага менша, ніж була учора. А під вечір цифра знову на колишній позначці. Не поспішайте засмучуватися і припиняти шлях до стрункості. Зараз я розповім вам, чому так може відбуватися,

– зазначила Кален.

За її словами, якщо вага за добу збільшилася на 1 – 2 кілограми, це не означає, що з'явилися жирові відкладення. Якщо людина харчується за потребами тіла, то до вечора вага може бути більшою.

Причини коливання ваги протягом дня

Стрес. Якщо протягом дня ви понервувати, до вечора вага може вирости. Затримка рідини. Якщо ви їли солону їжу, алкоголь і солодке, погано спали або були на спеці – все це викликає затримку рідини в організмі і збільшення у вазі.

Крім ваги, потрібно орієнтуватися на об'єми / Фото woman.forumdaily

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Силове тренування.

Після роботи зі штангою або гантелями в м'язових волокнах утворюються мікротріщини, об'єми м'язів збільшуються, з'являється набряк. І ми можемо спостерігати, що вага пішла у плюс,

– розповіла експертка.

Приймання їжі. Вага може додаватися, поки їжа перетравлюється. Але враховуйте, що калорії з їжі витрачаються на робочі процеси організму. ПМС. Перед початком циклу вага у жінок може збільшуватися на 1 – 3 кілограми. Вони пов'язані із затримкою рідини і змінами гормонального фону.

Буває і зворотна ситуація, коли вага до вечора знижується. Часто так відбувається у перший тиждень зниження ваги, при переході на інтуїтивне харчування. Організм за день позбавляється від шлаків, токсинів і зайвої води, і це видно на вагах,

– пояснила Олена Кален.

Вона підкреслила, слід орієнтуватися не лише на цифри на вагах, але й на об'єми тіла. Крім того, потрібно зважуватися завжди в один і той же час, на голодний шлунок і після походу до туалету.