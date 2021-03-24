Чому вага змінюється протягом дня: 5 причин

Джерело:Інстаграм Олени Кален
Люди, які хочуть позбутися від зайвих кілограмів і регулярно зважуються, помічали, що протягом дня вага може змінюватися. Це може відбуватися з кількох причин.
Чому вага змінюється протягом дня і які можуть бути наслідки, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічних супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Деякі люди, які прагнуть стати стрункішими, зважуються кілька разів на день. І можуть помічати коливання. Наприклад, вранці вага менша, ніж була учора. А під вечір цифра знову на колишній позначці. Не поспішайте засмучуватися і припиняти шлях до стрункості. Зараз я розповім вам, чому так може відбуватися,
– зазначила Кален.
За її словами, якщо вага за добу збільшилася на 1 – 2 кілограми, це не означає, що з'явилися жирові відкладення. Якщо людина харчується за потребами тіла, то до вечора вага може бути більшою.
Крім ваги, потрібно орієнтуватися на об'єми / Фото woman.forumdaily
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Після роботи зі штангою або гантелями в м'язових волокнах утворюються мікротріщини, об'єми м'язів збільшуються, з'являється набряк. І ми можемо спостерігати, що вага пішла у плюс,
– розповіла експертка.
Буває і зворотна ситуація, коли вага до вечора знижується. Часто так відбувається у перший тиждень зниження ваги, при переході на інтуїтивне харчування. Організм за день позбавляється від шлаків, токсинів і зайвої води, і це видно на вагах,
– пояснила Олена Кален.
Вона підкреслила, слід орієнтуватися не лише на цифри на вагах, але й на об'єми тіла. Крім того, потрібно зважуватися завжди в один і той же час, на голодний шлунок і після походу до туалету.