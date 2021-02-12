Чому трапляються зриви при схудненні: 2 головних причини

Багато з тих, хто намагається позбутися зайвої ваги, помічали, що іноді відбуваються зриви.

Чому вони трапляються, і як їх уникнути, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Одне з найпоширеніших питань при зниженні ваги, з якими до мене звертаються: "Як не зриватися? Все розумію, але не можу нічого з собою вдіяти!" І в більшості випадків зрив відбувається саме ввечері,

– зазначила Кален.

Через що відбуваються зриви

Більшість дієт забороняють якісь продукти. Після того як людина відмовляється від якоїсь улюбленої їжі, на стримування себе доводиться витрачати багато енергії. До кінця дня сили закінчуються – людина, яка худне, з'їдає зайве і вага починає рости.

Ну, а якщо протягом дня були і інші обмеження і доводилося стримувати емоції або працювати на знос, то ввечері вдома виникає стан: "Все дістало! Я сама знаю, що мені робити!" І хапаємося за їжу! Це свого роду протест всім обмеженням, як крик душі,

– пояснила Кален.

За її словами, якесь заняття ввечері може відвернути і вберегти від переїдання.

Дієти призводять до зривів і переїдання вечорами​ / Фото Pixabay

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Почуття туги або нудьги, або ж безсоння – все це також провокує смачно поїсти (досить часто – переїсти), через що і з'являється надлишкова вага.

За словами експертки, для того щоб вага знижувалася, необхідно переглянути режим дня: потрібно раніше вставати і раніше лягати спати. Також слід додати фізичну активність. Це допоможе організму раніше засипати.

Ну, і в разі виявлення у себе сумних думок, стану туги можна звернутися до психолога або взяти участь в психологічному тренінгу, який допоможе змінити свій стан на позитивний,

– резюмувала Олена Кален.