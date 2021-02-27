Чому сповільнюється обмін речовин: 7 причин, які заважають схуднути

27 лютого 2021 , 23:15
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Інстаграм Світлани Фус

Всім відомо, що коли у людини сповільнюється обмін речовин – вона може набирати вагу.

Що призводить до уповільненого метаболізму і як цього уникнути – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Метаболізм (обмін речовин) – це сукупність безлічі складних процесів в організмі, що залежать від калорійності харчування, фізичної активності, а також від температури навколишнього середовища і навіть емоційного стану людини. ⁣Цей процес відбувається постійно: і вдень, коли ми бадьорі, і вночі, коли ми спимо,
– зазначила Фус.

Вона пояснила, що метаболізм дозволяє організму використовувати їжу і поживні речовини, які в нього надходять.

За словами дієтологині, найчастіше обмін речовин порушується через неправильну харчову поведінку.

Уникайте переїдання – це одна з причин уповільненого обміну речовин / Фото Pixabay

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Тобто багато хто банально переє, не дотримується режиму харчування, зловживає жирною їжею, сидить на низькокалорійному харчуванні. Так у кінцевому підсумку відбуваються зміни в обміні речовин,
– уточнила Світлана Фус.

Причини уповільненого метаболізму

  1. Відмова від сніданку.
  2. Порушення питного режиму (мало води).
  3. Нерегулярне харчування.
  4. Занадто великі порції.
  5. Вечеря – основний прийом їжі протягом дня.
  6. Неповноцінний сон.
  7. Стресс.⁣⁣