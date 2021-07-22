Чому потрібно завжди тримати спину рівною і як її випрямити

Хребет – це такий собі стержень, який дозволяє утримувати наші внутрішні органи у тому місці, де вони повинні бути. І якщо людина горбиться, з часом за це вона буде розплачуватися болями та різними захворюваннями.

Експерти розповіли, як звичка тримати спину рівно може змінити якість життя. Також ви дізнаєтеся, які вправи допоможуть зміцнити м’язи та не горбитися.

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Як нерівна спина впливає на фізичне здоров’я

Професійний кінезіолог Артем Кобзин зазначає, якщо людина горбиться, це має великий вплив на всі внутрішні органи, особливо на легені й серце. Під тиском хребта вони деформуються та стають менш витривалими. Через це з часом буде складно виконувати навіть прості фізичні навантаження.

Крім того, постраждати можуть і міжхребцеві диски, які виконують у хребті функцію амортизатора. Неправильне положення спини, відсутність спорту та недостатній кровообіг призведуть до того, що вони почнуть руйнуватися.

Положення спини і психічний стан

За словами тілесно-орієнтованої психотерапевтки Клавдії Максименко, через зміну положення спини є вплив фізичного на психічне і, навпаки, – психічного на фізичне .

і, навпаки, – . У першому випадку люди згортаються всередину через негативні емоції такі, як печаль, страх чи злість. І якщо позбутися їх, то спина випрямиться природним чином.

такі, як печаль, страх чи злість. І якщо позбутися їх, то спина випрямиться природним чином. Якщо брати зворотну кореляцію, тобто фізичного на психічне, то горблення для нашого мозку є сигналом зупинки і говорить, що потрібно від чогось заховатися. Натомість розгорнутий стан стає зеленим світлом, який дає команду рухатися вперед. Ось чому навмисне розправляння плечей може на деякий час додати ініціативності та спонукати до дії.

і говорить, що потрібно від чогось заховатися. Натомість розгорнутий стан стає зеленим світлом, який дає команду рухатися вперед. Ось чому навмисне розправляння плечей може на деякий час додати ініціативності та спонукати до дії. Вчені дослідили, що навіть кількахвилинна поза з прямою спиною робить людину, яка має вийти на сцену, більш заповзятливою на рівні мозкової хімії. У такому положенні покращується гормональний фон та значно зменшується рівень кортизолу, який відповідає за стрес.

Окрім виступів, це допоможе й у спілкуванні. Для людей у пригніченому стані я раджу диханням розслабляти діафрагму. Тому що із прямою спиною та напруженим животом користі великої не буде,

– пояснює психотерапевтка.

Як вирівняти спину

Щоб тримати хребет у рівному положенні, тренер-реабілітолог Артур Янковський радить зміцнювати верхню та середню частини спини.

Робота над ротаторами плеча, нижньою й середньою частиною трапецієподібних м’язів, дельтаподібними, круглими та найширшими м’язами спини допоможе вирівняти спину: треба відводити лопатки назад і донизу. Завдяки цьому плечі розгорнуться, а спина вирівняється,

– зазначає Янковський.

Також корисними будуть підтягування та робота з грудними м’язами, каже тренер-реабілітолог. Спеціальні масажі допоможуть розслабити їх і тоді вони не будуть тягнути плечі вперед. А щоб позбутися гіпертонусу попереку, який часто виникає у людей з неправильною поставою, потрібно качати прес. Однак, робити це треба правильно: не прогинаючи спину та втягуючи живіт. Вирівняти спину допоможуть і лікувальні вправи, які збільшать силу та еластичність м’язів тулуба.

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Приємним побічним ефектом фізичної активності стануть міцніші кістки, адже завдяки спорту покращується гормональний фон, через що паращитоподібна залоза ліпше вироблятиме кальцій.