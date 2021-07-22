Почему нужно всегда держать спину ровной и как ее выпрямить

Позвоночник – это некий стержень, который позволяет удерживать наши внутренние органы в том месте, где они должны быть. И если человек горбится, то со временем будет расплачиваться за это болями и различными заболеваниями.

Эксперты рассказали, как привычка держать спину ровно может изменить качество жизни. Также вы узнаете, какие упражнения помогут укрепить мышцы и не горбиться.

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Как неровная спина влияет на физическое здоровье

Профессиональный кинезиолог Артем Кобзин отмечает, если человек горбится, это оказывает огромное влияние на все внутренние органы, особенно на легкие и сердце. Под давлением позвоночника они деформируются и становятся менее выносливыми. Из-за этого со временем будет сложно выполнять даже простые физические нагрузки.

Кроме того, пострадать могут и межпозвонковые диски, которые выполняют в позвоночнике функцию амортизатора. Неправильное положение спины, отсутствие спорта и недостаточное кровообращение приведут к тому, что они начнут разрушаться.

Положение спины и психическое состояние

По словам телесно-ориентированного психотерапевта Клавдии Максименко, из-за изменения положения спины есть влияние физического на психическое и, наоборот, – психического на физическое.

и, наоборот, – В первом случае люди сворачиваются внутрь из-за негативных эмоций таких, как печаль, страх или злость. И если избавиться от них, то спина выпрямится естественным образом.

таких, как печаль, страх или злость. И если избавиться от них, то спина выпрямится естественным образом. Если брать обратную корреляцию, то есть физического на психическое, то сгорбление для нашего мозга является сигналом остановки и говорит, что нужно от чего-то спрятаться. Зато развернутое состояние становится зеленым светом, который дает команду двигаться вперед. Вот почему нарочное расправление плеч может на некоторое время добавить инициативности и побудить к действию.

и говорит, что нужно от чего-то спрятаться. Зато развернутое состояние становится зеленым светом, который дает команду двигаться вперед. Вот почему нарочное расправление плеч может на некоторое время добавить инициативности и побудить к действию. Ученые обнаружили, что даже несколькоминутная поза с прямой спиной делает человека, который должен выйти на сцену, более предприимчивым на уровне мозговой химии. В таком положении улучшается гормональный фон и значительно уменьшается уровень кортизола, который отвечает за стресс.

Кроме выступлений, это поможет и в общении. Для людей в подавленном состоянии я советую дыханием расслаблять диафрагму. Потому что с прямой спиной и напряженным животом пользы большой не будет,

– объясняет психотерапевт.

Как выровнять спину

Чтобы держать позвоночник в ровном положении, тренер-реабилитолог Артур Янковский советует укреплять верхнюю и среднюю части спины.

Работа над ротаторами плеча, нижней и средней частью трапециевидных мышц, дельтовидными, круглыми и широкими мышцами спины поможет выровнять спину: надо отводить лопатки назад и вниз. Благодаря этому плечи развернутся, а спина выровняется,

– отмечает Янковский.

Также полезными будут подтягивания и работа с грудными мышцами, говорит тренер-реабилитолог. Специальные массажи помогут расслабить их и тогда они не будут тянуть плечи вперед. А чтобы избавиться от гипертонуса в пояснице, который часто возникает у людей с неправильной осанкой, нужно качать пресс. Однако, делать это надо правильно: не прогибая спину и втягивая живот. Выровнять спину помогут и лечебные упражнения, которые увеличат силу и эластичность мышц туловища.

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Приятным побочным эффектом физической активности станут крепкие кости, ведь благодаря спорту улучшается гормональный фон, из-за чего паращитовидные железы будут лучше производить кальций.