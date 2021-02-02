Чому потрібно їсти цибулю: Фус озвучила цікаві факти

Цибуля – продукт, без якого не обходиться жодна господиня на кухні під час приготування їжі.
Джерело: інстаграм Світлани Фус
Які речовини містяться у цибулі, і як часто її треба їсти, розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Більшість не обходиться без цибулі на кухні. Вона займає особливе місце серед овочів. Для приготування всіляких страв ми використовуємо її майже завжди. Користь цибулі для організму нічим не замінна, це універсальний продукт,
– зазначила Фус.
За словами Фус, перераховані речовини роблять цибулю важливою лікарською рослиною.
Цибуля має протизапальну, антиоксидантну дію і підвищує імунітет / Фото grandkulinar
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Цибуля – один із засобів профілактики багатьох хвороб. Використовують для полегшення болю в горлі, при застуді. Крім цього, цибуля допоможе знизити рівень холестерину в крові і запобігає атеросклерозу,
– додала дієтологиня.
Сиру цибулю не рекомендується вживати тим, у кого є хвороби шлунково-кишкового тракту (наприклад, виразка шлунку або гастрит).До побічних ефектів лука відносять неприємний запах шкіри та дихання.
Однак, на думку Фус, цибуля володіє безцінними лікувальними властивостями, тому є відмінним інгредієнтом для багатьох страв. Дієтологиня рекомендує щодня з'їдати одну цибулину середніх розмірів в сирому або приготованому вигляді.