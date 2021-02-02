Чому потрібно їсти цибулю: Фус озвучила цікаві факти

Цибуля – продукт, без якого не обходиться жодна господиня на кухні під час приготування їжі.

Джерело: інстаграм Світлани Фус

Які речовини містяться у цибулі, і як часто її треба їсти, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Більшість не обходиться без цибулі на кухні. Вона займає особливе місце серед овочів. Для приготування всіляких страв ми використовуємо її майже завжди. Користь цибулі для організму нічим не замінна, це універсальний продукт,

– зазначила Фус.

Які корисні речовини містяться у цибулі

Кверцетин – має сильні антиоксидантні властивості і протизапальну дію.⁣

– має сильні антиоксидантні властивості і протизапальну дію.⁣ Антоціани відноситься до підгрупи актиоксидантів і надає фіолетовий або червоний колір цибулі. Вважається, що чим темніша цибуля – тим краще.

відноситься до підгрупи актиоксидантів і надає фіолетовий або червоний колір цибулі. Вважається, що чим темніша цибуля – тим краще. З'єднання органічної сірки, наприклад, алліцин . Цей компонент надає цибулі різкий запах і смак, а також має антибактеріальну та антигрибкову дію.⁣⁣ ⠀

. Цей компонент надає цибулі різкий запах і смак, а також має антибактеріальну та антигрибкову дію.⁣⁣ ⠀ Фруктани – полімери фруктози. Вони не перетравлюються і стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника (особливо біфідо- і лактобактерій)⁣.

– полімери фруктози. Вони не перетравлюються і стають живильним середовищем для корисної мікрофлори кишечника (особливо біфідо- і лактобактерій)⁣. Сапоніни – мають протизапорні властивості і знижують холестерин.⁣⁣ ⠀

За словами Фус, перераховані речовини роблять цибулю важливою лікарською рослиною.

Цибуля має протизапальну, антиоксидантну дію і підвищує імунітет​ / Фото grandkulinar

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Цибуля – один із засобів профілактики багатьох хвороб. Використовують для полегшення болю в горлі, при застуді. Крім цього, цибуля допоможе знизити рівень холестерину в крові і запобігає атеросклерозу,

– додала дієтологиня.

Протипоказання

Цибуля сприяє поліпшенню апетиту і виробленню травних соків і жовчі, стимулює роботу кишечника.

Сиру цибулю не рекомендується вживати тим, у кого є хвороби шлунково-кишкового тракту (наприклад, виразка шлунку або гастрит).

Однак, на думку Фус, цибуля володіє безцінними лікувальними властивостями, тому є відмінним інгредієнтом для багатьох страв. Дієтологиня рекомендує щодня з'їдати одну цибулину середніх розмірів в сирому або приготованому вигляді.