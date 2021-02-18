Чому постійно хочеться їсти: 7 основних причин

Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Якщо ви помічали за собою, що постійно хочете їсти і не можете насититися, то на це є причини, які точно визначити може тільки фахівець. Але дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла про основні з них.
Сучасний світ заставляє нас думати, що їсти потрібно просто пташиними порціями, а хліб, крупи, макарони – їжа для чоловіків зі значною вагою. 700 калорій вас не наситять, каже Коміссарова.
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Якщо ваш раціон будується з висококалорійних, але не дуже поживних продуктів, ви будете хотіти їсти, попри норму калорійності,
– запевняє дієтологиня.
За словами лікарки, у раціоні повинні бути продукти:
Стежте за тим, щоб у вашій тарілці була достатня кількість складних вуглеводів / Фото pixabay
Як пише Альбіна Коміссарова, за 3 години до сну – комфортний для організму часовий проміжок. Не потрібно обмежувати себе у їжі після 18 години – це міф, адже не кожна людина готова витримати 12 – 15 годинне голодування.
Якщо ви кладете на тарілку куряче філе, рис та броколі і не наїдаєтеся, додайте куряче стегно, рис з овочами і олією та запечені різні овочі. Ви не збільшите розмір порції, але будете ситі,
– говорить фахівець.
Як зазначає дієтологиня, 50% від нашого раціону повинні складати вуглеводи. Це значна кількість. Нехай у кожному прийомі їжі будуть вуглеводи. І навіть під час вечері. Не бійтеся їсти таку їжу після обіду. Крупи, макарони та хліб – ваші друзі, а не вороги.
Одне дослідження показало, що люди, які їли 4 рази на день, у порівнянні з тими, хто їв 2 рази, менше відчували голод впродовж дня,
– додала лікарка.
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"Ви накидаєтеся на їжу, з'їдаєте її у великих кількостях і потім відчуваєте провину і знову ненасиченість? Це привід звернутися до психолога", – каже Альбіна Коміссарова. Вона також запевнила, що переживати не потрібно, просто часто емоційний фон заважає здоровому схудненню. Тому з цим варто працювати.