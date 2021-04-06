Чому перед сном хочеться їсти: названі основні причини пізнього переїдання

Джерело:інстаграм Андрія Невського
Більшість людей, які стараються дотримуватися дієти, часто стикаються з непереборним бажанням з'їсти перед сном ледь не все, що є в холодильнику. Дієтолог Андрій Невський розповів, чому так відбувається.
Ви думаєте про баланс білків, жирів та вуглеводів протягом дня чи хапаєте, що під руку попадеться? Подбайте про це заздалегідь. В обідню перерву ми переважно ходимо в одні й ті ж кафе, їдальні, ресторани. Можна сфотографувати меню і скласти свій збалансований обід в різних варіаціях. Ідеально брати їжу з дому – так ви точно будете впевнені в калорійності, складі та якості страви, радить дієтолог.
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Якщо ви вечеряєте о 18 – 19 годині, а лягайте спати опівночі, то не дивно, що хочете перед сном з'їсти слона.
Останній прийом їжі повинен бути за 1 – 2 години до сну. Старайтеся вечеряти пізніше або заплануйте ще один перекус. Якщо він буде в рамках дефіциту – то на схудненні не позначиться,
– говорить Невський.
Їсти краще за 1 – 2 години до сну / Фото pinterest
Якщо протягом дня сумували, то бажання компенсувати цей стан їжею в кінці дня можна пояснити. Тут все складніше. Як каже фахівець, заїдання емоцій – це психологічна проблема, з якою краще піти до фахівця. Самостійно ми можемо тільки постежити за своїм станом і зв'язком емоцій з вечірнім прийомом їжі. Або просто відволіктися чимось іншим, крім їжі.
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Тут все очевидно: організм в шоці і вимагає "палива". Ніколи не впадайте в крайнощі, інакше крайність відгукнеться,
– застерігає Андрій Невський.