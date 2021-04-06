Чому перед сном хочеться їсти: названі основні причини пізнього переїдання

Більшість людей, які стараються дотримуватися дієти, часто стикаються з непереборним бажанням з'їсти перед сном ледь не все, що є в холодильнику. Дієтолог Андрій Невський розповів, чому так відбувається.

Ви незбалансовано харчувалися протягом дня

Ви думаєте про баланс білків, жирів та вуглеводів протягом дня чи хапаєте, що під руку попадеться? Подбайте про це заздалегідь. В обідню перерву ми переважно ходимо в одні й ті ж кафе, їдальні, ресторани. Можна сфотографувати меню і скласти свій збалансований обід в різних варіаціях. Ідеально брати їжу з дому – так ви точно будете впевнені в калорійності, складі та якості страви, радить дієтолог.

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Ви занадто давно їли крайній раз

Якщо ви вечеряєте о 18 – 19 годині, а лягайте спати опівночі, то не дивно, що хочете перед сном з'їсти слона.

Останній прийом їжі повинен бути за 1 – 2 години до сну. Старайтеся вечеряти пізніше або заплануйте ще один перекус. Якщо він буде в рамках дефіциту – то на схудненні не позначиться,

– говорить Невський.



Їсти краще за 1 – 2 години до сну / Фото pinterest

Вам не вистачає позитивних емоцій

Якщо протягом дня сумували, то бажання компенсувати цей стан їжею в кінці дня можна пояснити. Тут все складніше. Як каже фахівець, заїдання емоцій – це психологічна проблема, з якою краще піти до фахівця. Самостійно ми можемо тільки постежити за своїм станом і зв'язком емоцій з вечірнім прийомом їжі. Або просто відволіктися чимось іншим, крім їжі.

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Ви занадто різко скоротили кількість калорій

Тут все очевидно: організм в шоці і вимагає "палива". Ніколи не впадайте в крайнощі, інакше крайність відгукнеться,

– застерігає Андрій Невський.