У чому небезпека різкого схуднення: названі сумні наслідки

Кожен, хто вирішив позбутися від зайвих кілограмів, мріє схуднути якомога простіше і якомога швидше.

Однак різке схуднення має свої серйозні наслідки. Які саме – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Ось вона! Весна. А це означає, що фраза у гуглі "як схуднути швидко" набирає все більший запит, а у залах додаються "пролісочки" – люди, які стрімко вриваються у спорт у кінці лютого, і зникають з настанням травневих свят,

– зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що всі хочуть якомога швидше позбутися від зайвих кілограмів, не замислюючись про наслідки.

У чому небезпека різкого зниження ваги

Похмурий зовнішній вигляд: шкіра обвисає, волосся випадає, нігті стають ламкими.

Розпад м'язової тканини.

Репродуктивні проблеми.

Жирова тканина – це не лише депо енергії, а й ендокринний орган: вона виробляє частину гормонів естрогенів. При різкому схудненні їх виробництво знижується, що може призводити до збоїв менструального циклу,

– уточнила тренерка.

Опущення нирок.

Проблеми з печінкою.

Депресія.

Апатія.

Зриви і відкати.

Постійне відчуття голоду.

Худнути потрібно правильно – це допоможе уникнути неприємних наслідків для здоров'я / Фото Pixabay

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Нормою вважається втрата 0,5 – 1,0% від ваги тіла за тиждень. Якщо ваша вага 70 кілограмів, то можна розраховувати на втрату 350 – 700 грамів на тиждень. Більш стрункі люди втрачають менше – 200 – 300 грамів. Люди з великою зайвою вагою, ожирінням можуть втрачати і 1 – 1,5 кілограми. Тобто – 7 – 8 кілограмів за 7 днів – це точно не здорове схуднення,

– наголосила Євгенія Самойлова.

Вона уточнила, що іноді вага може стояти, іноді – підскочити або навпаки гарно знижуватися. Для того щоб худнути правильно, потрібно набратися терпіння і йти до мети.