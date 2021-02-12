У чому небезпека червоного м'яса і що може його замінити

Ні для кого не секрет, що червоне м'ясо хоч і вважається корисним, але його надлишок може шкодити здоров'ю.

У чому небезпека червоного м'яса і якими продуктами його можна замінити, розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Шкода і користь червоного м'яса

На жаль, щоденне вживання м'ясних напівфабрикатів - ковбас, сосисок, шинки, готових котлет, дійсно істотно підвищує ризик розвитку раку, діабету і хвороб серця,

– зазначила Фус.

Вона пояснила, що все більше наукових досліджень говорять про те, що надлишок червоного м'яса шкідливий для організму. При цьому червоне м'ясо містить безліч поживних речовин.

Це і повноцінний білок, і вітаміни групи B, і мінерали (залізо, цинк, фосфор). Саме м'ясо – важливе джерело заліза, тому прибирати його з харчування не потрібно,

– наголосила дієтологиня.

Червоне м'ясо містить багато поживних речовин​ / Фото Pixabay

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Чим можна замінити червоне м'ясо

За словами Світлани Фус, чорна квасоля є відмінним джерелом рослинного білка, багата важливими амінокислотами і насичена клітковиною. Крім того, вона вважається найкориснішою серед бобових культур.

В їжу квасолю можна вживати лише після теплової обробки. Перед тим як варити, її рекомендують замочити на 10-12 годин у підкисленій воді. Тим самим знижується кількість фітінової кислоти, яка заважає засвоєнню деяких мінералів – кальцію, заліза, цинку,

– розповіла Фус.

Також вона нагадала, що можна розширити кількість рослинних білків у раціоні. Зокрема, вживати більше овочів, фруктів, бобових, горіхів і не виключати червоне м'ясо, а просто зменшити його частку.