Чому люди з однаковою вагою по-різному виглядають: цікаві факти

Багато дівчат і чоловіків, які намагаються схуднути, мріють побачити певну позначку на вагах.

Однак вага людини не є показником стрункості. Чому – розповіла дієтологиня Катерина Кутіна.

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Чому вага – не показник стрункості? Багато тих, хто худне, ставлять собі за мету схуднути до певної цифри на вагах, зважуються мало не щодня і панікують через кожен доданий грам. Ваги – це лише один з інструментів, який допомагає відслідковувати процес схуднення. Але не найголовніший і не найбільш показовий,

– зазначила Кутіна.

Вона наголосила, що дві людини з однаковою вагою можуть виглядати абсолютно по-різному, і це не пов'язано з кісткою – вона у всіх важить приблизно однаково. Зовнішній вигляд людини залежить від співвідношення жирової і м'язової тканини.

М'язова маса менш об'ємна, але важча у порівнянні з жировою масою. Тому людина з розвиненими м'язами буде виглядати більш струнко, ніж людина з такою ж вагою, але з великим відсотком жиру,

– додала дієтологиня.

Люди з однаковою вагою можуть виглядати зовсім по-різному /Фото Pixabay

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Під час схуднення найпоказовішими параметрами є об'єми, а також відчуття, відображення в дзеркалі і розмір одягу.

За словами дієтологині, оптимальне схуднення за тиждень – 0,5-1 кг. Якщо вага спалюється швидше – йде вода і м'язова маса через зменшення калорій, які споживаються.

Однак 97% людей, які сидять на дієтах, повертаються до колишнього способу життя і знову набирають вагу.