Чоловік знеструмив усе місто після тренування на електричному стовпі: епічне відео

Житель Китаю вирішив зробити зарядку, але щось пішло не так і він знеструмив ціле місто. Це й не дивно, адже позайматися відчайдух надумав на електричному стовпі.

Так, невідомий чоловік наважився піднятися на 9-метровий електричний стовп, щоб там зайнятися спортом. І цей екстремальний фітнес потрапив на відео. На кадрах можна розгледіти незнайомця, який, зручно примостившись прямо на лініях електропередач, впираючись ногами в дерев'яний стовп, виконує вправи на прес. Спочатку він трохи підіймає корпус тіла, потім опускає його – і так кілька разів.

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Поки невідомо, чому китаєць обрав для заняття спортом таке незвичайне місце. Цілком ймовірно, що це якийсь пранк або ж він просто програв у суперечці. Але, попри те, що чоловікові вдалося залишитися неушкодженим, він ризикував своїм здоров'ям і міг отримати удар струмом або просто випадково зірватися з висоти.

Крім того, експерименти любителя фітнесу привели до масового відключення електрики. Дізнавшись про тренування на стовпі, місцева електрична компанія відразу ж провела аварійне знеструмлення і залишила без світла десятки тисяч жителів міста.

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Уникнути покарання спортсмену навряд чи вдасться – його затримала поліція. Схоже, до своїх вправ чоловік повернеться ще нескоро.