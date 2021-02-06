Чоловік на місяць відмовився від фастфуду та алкоголю: його висновок вас здивує

Журналіст американського видання відмовився від алкоголю і смачної їжі на місяць. Чоловік вирішив дізнатися, як це – харчуватися правильно. Обмеження допомогли йому змінити показники здоров'я, але не філософію життя. Розповідаємо, у чому річ.

Працівник журналу Vice Том Ушер полюбляє добряче повеселитися на вихідних: розслабитись з алкоголем і поїсти смачної, але часто шкідливої ​​їжі. Але свій 2021 рік кореспондент вирішив почати зі здорового способу життя – без алкоголю, шкідливої ​​їжі й соцмереж.

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Щоб простежити за змінами в своєму організмі, чоловік вибрав домашній експрес-тест. Тест являє собою картки з QR-кодами. Людині досить помочитися на нього, а потім просканувати код, щоб через додаток в смартфоні перевірити свої показники.



Показники свого організму чоловік дізнався за допомогою експрес-тесту / Фото vice

Перед початком експерименту в грудні Том виміряв показники свого організму, дізнавшись, на якому рівні перебувають важливі елементи – магній, вітаміни B і C, фолієва кислота, водневий показник (PH), кетони і кортизол. Так, до Нового року загальний стан здоров'я журналіста додаток оцінив на 58 зі 100, а рівень його енергії – на 48.

А в післясвятковий період чоловік почав жити за новими правилами, відмовившись від улюбленого фастфуду, вечірок з алкоголем і мінімізував використання соцмереж. Весь місяця Ушер уникав всіх своїх слабкостей та радостей життя, і в кінці січня зробив фінальний тест. Показники в додатку приємно порадували його. Рівень загального самопочуття у журналіста піднявся аж до позначки у 70 балів. Майже всі важливі елементи теж були на досить високому рівні.

Я б відрізав собі ногу заради піци й кухля пива, але при цьому я не відчував себе жахливо 24 години на добу сім днів на тиждень,

– описав свої відчуття Том.



Місяць здорового способу життя покращив загальний стан журналіста / Фото vice

Як пояснив американець, він відчував зміни й бачив їх завдяки результатам тесту, проте він не назвав їх радикальними. Тому, підсумовуючи свій експеримент, він прийшов до досить компромісного висновку.

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Мій остаточний вердикт: вимірювати свої показники здоров'я не завжди погано, це дійсно може бути корисно. Але, з іншого боку, якщо ви і без цього відчуваєте себе добре, в чому сенс позбавляти себе якихось радощів? Просто дозвольте собі насолоджуватися життям,

– додав Том.