Чітміл: що це таке і чи допомагає він схуднути

Чітміл – поняття, яке чули всі, хто хоче позбутися від зайвих кілограмів. Це можливість з'їсти щось "заборонене" раз на тиждень чи місяць.

Багато хто вважає, що таким чином можна схуднути. Як насправді "працює" чітміл – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Як смачно приготувати яйця: ТОП-4 корисних варіанти

Багато хто з вас чув таке поняття, як "чітміл". Суть полягає в тому, що раз на тиждень ви можете дозволити собі з'їсти не зовсім корисний продукт – шматочок шоколадки, круасан, бургер і т.д. Сьогодні хочу розібратися разом з вами, чи дійсно такий прийом допомагає обдурити організм і прискорює схуднення,

– зазначила Боржемська.

Особливості чітміла

Фітнес-тренерка пояснила, що чітміл науково ніяк не обґрунтований. Застосовуватися він став культуристами як метод для зниження ваги. Але важливо розуміти, що вони "харчуються за певною схемою, суворо дотримуючись спортивної дієти".

Застосовуватися він став культуристами як метод для зниження ваги. Але важливо розуміти, що вони "харчуються за певною схемою, суворо дотримуючись спортивної дієти". За словами дієтологів, чітміл чинить серйозне навантаження на організм. Однак, якщо людина завжди правильно харчується і веде здоровий спосіб життя, то чітміл не позначиться на обміні речовин і не зашкодить фігурі.

на організм. Однак, якщо людина завжди правильно харчується і веде здоровий спосіб життя, то чітміл не позначиться на обміні речовин і не зашкодить фігурі. На чітмілі можна схуднути. Водночас важливо розуміти, що йтиме не жир, а вода або м'язи. Від жиру можна позбутися лише тоді, коли витрачається більше калорій, ніж споживається.

Іноді можна дозволити собі щось шкідливе / Фото Pixabay

Корисно Який ранковий ритуал подарує стрункість і здоров'я: простий лайфхак

Кому не підійде чітміл

Людям з дуже великою надмірною вагою. Тим, у кого немає фізичних навантажень. Якщо є харчова залежність і кількість з'їденого не контролюється. Якщо напруга виникає за кілька днів до заповітного чітміла.

Марина Боржемська також дала кілька порад, які допоможуть грамотно схуднути: