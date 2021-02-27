Чим зайнятися на вихідних: круте тренування від чемпіонки у домашніх умовах

27 лютого 2021 , 20:58
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Інстаграм Катерини Кононової

Для того щоб завжди бути у прекрасній формі – потрібна фізична активність і збалансоване харчування.

Якісне тренування показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Детальніше про тренування

Для виконання вправ вам не знадобиться спортивний інвентар – достатньо зручної спортивної форми та взуття.

Кругове інтервальне тренування виконується у домашніх умовах без спортивного інвентарю. Воно складається з 5 раундів. 40 секунд – тренуємося, 20 секунд – відпочиваємо.

Тренування дозволить тримати себе у формі весь рік / homefitness

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Які вправи входять в комплекс

1. Вибухові присідання – долоню у підлогу;
2. Віджимання з різною підстановкою рук (3 точки);
3. Стрибаючі випади;
4. Ведмідь-планка;
5. Класичні скручування на прес.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: