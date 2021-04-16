Чим замінити майонез: 5 смачних і корисних соусів для тих, хто худне

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Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

Майонез – соус, який складно назвати корисним. Однак у нього є тисячі шанувальників.

Замінити шкідливий майонез можна смачними соусами. 5 рецептів для тих, хто дотримується правильного харчування, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Заміна майонезу: 5 смачних і корисних соусів до будь-якої страви. Всі смачні та універсальні – для м'яса, салатів, картоплі. Вибирайте за смаком!
– зазначила Медушкіна.

1. Сирно-йогуртовий

Інгредієнти:

  • Знежирений йогурт без добавок (або кефір) – 200 мілілітрів.
  • Зернистий сир – 200 грамів.
  • Варений жовток – 2 штуки.
  • Російська гірчиця – 2 чайні ложки.
  • Лимонний сік – 2 чайні ложки.
  • Сіль – за смаком.

Як готувати:

Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо блендером. За консистенцією соус має нагадувати майонез.

Смачний соус можна приготувати лише за кілька хвилин​ / Фото Pixabay

2. Сметанний соус із гірчицею

Інгредієнти:

  • Варений жовток – 2 штуки.
  • Сметана (жирність 10 – 15%) – 200 грамів.
  • Діжонська гірчиця – 1 столова ложка.
  • Сіль – за смаком.

Як готувати:

Жовтки розтираємо зі сметаною, додаємо решту інгредієнтів і збиваємо блендером для повітряної текстури.

3. З сиром і томатною пастою

Цей соус підійде для піци і гарячих бутербродів.

Інгредієнти:

  • Сир – 100 грамів.
  • Йогурт без добавок – 100 мілілітрів.
  • Томатна паста – 1 столова ложка.
  • Сіль – за смаком.
  • Перець – за смаком.

Як приготувати:

Всі інгредієнти змішуємо і збиваємо блендером. Можна додати зелень за смаком.

Соус може замінити шкідливий для фігури майонез / Фото Pixabay

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4. Сметанно-соєвий

Інгредієнти:

  • Сметана (жирність 10 – 15%) – 250 грамів.
  • Соєвий соус – 2 столових ложки.
  • Часник (можна замінити на гірчицю) – 1 зубчик.
  • Кріп – пучок.
  • Бальзамічний оцет (за бажанням) – 1 – 2 краплі.
  • Цукор – 1 чайна ложка або цукрозамінник.

Як приготувати:

Часник пропускаємо через прес, кріп дрібно нарізаємо. Змішуємо всі інгредієнти і даємо соусу настоятися 20 – 30 хвилин.

5. Дзадзікі

Інгредієнти:

  • Грецький йогурт – 180 мілілітрів.
  • Середній огірок – 1 штука.
  • Часник – 2 зубчики.
  • Лимонний сік – 1 столова ложка.
  • Дрібно порубана зелень – за смаком.
  • Чорний перець – за смаком.

Як готувати:

Огірки очищаємо від шкірки, натираємо на дрібній тертці. Часник дрібно нарізаємо. Все змішуємо і ставимо на годину в холодильник.

Калорійність соусів не вказую, оскільки вона залежить від жирності продуктів, які ви взяли, від їхньої кількості та консистенції, якої ви хочете домогтися – рідшої чи більш густої,
– резюмувала Катерина Медушкіна.