Чим замінити майонез: 5 смачних і корисних соусів для тих, хто худне

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Майонез – соус, який складно назвати корисним. Однак у нього є тисячі шанувальників.
Замінити шкідливий майонез можна смачними соусами. 5 рецептів для тих, хто дотримується правильного харчування, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Заміна майонезу: 5 смачних і корисних соусів до будь-якої страви. Всі смачні та універсальні – для м'яса, салатів, картоплі. Вибирайте за смаком!
– зазначила Медушкіна.
Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо блендером. За консистенцією соус має нагадувати майонез.
Смачний соус можна приготувати лише за кілька хвилин / Фото Pixabay
Жовтки розтираємо зі сметаною, додаємо решту інгредієнтів і збиваємо блендером для повітряної текстури.
Цей соус підійде для піци і гарячих бутербродів.
Всі інгредієнти змішуємо і збиваємо блендером. Можна додати зелень за смаком.
Соус може замінити шкідливий для фігури майонез / Фото Pixabay
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Часник пропускаємо через прес, кріп дрібно нарізаємо. Змішуємо всі інгредієнти і даємо соусу настоятися 20 – 30 хвилин.
Огірки очищаємо від шкірки, натираємо на дрібній тертці. Часник дрібно нарізаємо. Все змішуємо і ставимо на годину в холодильник.
Калорійність соусів не вказую, оскільки вона залежить від жирності продуктів, які ви взяли, від їхньої кількості та консистенції, якої ви хочете домогтися – рідшої чи більш густої,
– резюмувала Катерина Медушкіна.