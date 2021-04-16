Чим замінити майонез: 5 смачних і корисних соусів для тих, хто худне

Майонез – соус, який складно назвати корисним. Однак у нього є тисячі шанувальників.

Замінити шкідливий майонез можна смачними соусами. 5 рецептів для тих, хто дотримується правильного харчування, розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Заміна майонезу: 5 смачних і корисних соусів до будь-якої страви. Всі смачні та універсальні – для м'яса, салатів, картоплі. Вибирайте за смаком!

– зазначила Медушкіна.

1. Сирно-йогуртовий

Інгредієнти:

Знежирений йогурт без добавок (або кефір) – 200 мілілітрів.

Зернистий сир – 200 грамів.

Варений жовток – 2 штуки.

Російська гірчиця – 2 чайні ложки.

Лимонний сік – 2 чайні ложки.

Сіль – за смаком.

Як готувати:

Змішуємо всі інгредієнти та збиваємо блендером. За консистенцією соус має нагадувати майонез.

Смачний соус можна приготувати лише за кілька хвилин​ / Фото Pixabay

2. Сметанний соус із гірчицею

Інгредієнти:

Варений жовток – 2 штуки.

Сметана (жирність 10 – 15%) – 200 грамів.

Діжонська гірчиця – 1 столова ложка.

Сіль – за смаком.

Як готувати:

Жовтки розтираємо зі сметаною, додаємо решту інгредієнтів і збиваємо блендером для повітряної текстури.

3. З сиром і томатною пастою

Цей соус підійде для піци і гарячих бутербродів.

Інгредієнти:

Сир – 100 грамів.

Йогурт без добавок – 100 мілілітрів.

Томатна паста – 1 столова ложка.

Сіль – за смаком.

Перець – за смаком.

Як приготувати:

Всі інгредієнти змішуємо і збиваємо блендером. Можна додати зелень за смаком.

Соус може замінити шкідливий для фігури майонез / Фото Pixabay

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4. Сметанно-соєвий

Інгредієнти:

Сметана (жирність 10 – 15%) – 250 грамів.

Соєвий соус – 2 столових ложки.

Часник (можна замінити на гірчицю) – 1 зубчик.

Кріп – пучок.

Бальзамічний оцет (за бажанням) – 1 – 2 краплі.

Цукор – 1 чайна ложка або цукрозамінник.

Як приготувати:

Часник пропускаємо через прес, кріп дрібно нарізаємо. Змішуємо всі інгредієнти і даємо соусу настоятися 20 – 30 хвилин.

5. Дзадзікі

Інгредієнти:

Грецький йогурт – 180 мілілітрів.

Середній огірок – 1 штука.

Часник – 2 зубчики.

Лимонний сік – 1 столова ложка.

Дрібно порубана зелень – за смаком.

Чорний перець – за смаком.

Як готувати:

Огірки очищаємо від шкірки, натираємо на дрібній тертці. Часник дрібно нарізаємо. Все змішуємо і ставимо на годину в холодильник.

Калорійність соусів не вказую, оскільки вона залежить від жирності продуктів, які ви взяли, від їхньої кількості та консистенції, якої ви хочете домогтися – рідшої чи більш густої,

– резюмувала Катерина Медушкіна.