Чим і як замінити цукор: 3 варіанти для випічки, десертів та кави

Останніми роками дуже багато хто відмовляється від цукру. Для кави та приготування їжі часто використовуються альтернативні підсолоджувачі.

Чим і як можна замінити цукор – розповіла коуч з інтервального голодування і кето-харчування Ольга Мюнц.

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Цукрозамінники – які краще вибрати? Стевію, ерітрол, монкфрут. Ці кето-підсолоджувачі натуральні, містять 0 або мізер калорій і вуглеводів, не провокують скачки цукру та інсуліну, безпечні у помірних кількостях,

– зазначила Мюнц.

Особливості цукрозамінників

За словами коуча, цукрозамінники потрібно вживати обережно. Наприклад, підсолодити кавиу або порадувати себе кето-десертом.

Стевія / Стевіозид (у 200-350 разів солодша, ніж цукор). Її джерелом є листя південноамериканської рослини Stevia rebaudiana. До мінусів можна віднести безпосередньо присмак самої стевії (вона гірчить) і складний розрахунок дозування для заміни цукру в рецептах. Ерітрол / Ерітрит (на 30% менш солодкий, ніж цукор). Його джерелом є кукурудза або кукурудзяний крохмаль.

Цей спирт природним чином присутній також у багатьох фруктах. Він простий і зручний у застосуванні. У кето-рецептах найчастіше використовують ерітрол – він добре себе "веде" у випічці, їм легко замінити цукор, більшість людей добре переносять цей сахзам,

– додала Мюнц.

Недоліки цього цукрозамінника – післясмак ("холодок" на язиці) і можливість здуття, газоутворення або діареї.

Стевія – один з найпопулярніших цукрозамінників / Фото growfood

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Монкфрут (фрукт монаха, лу хан го) – у 150-200 разів солодший, ніж цукор. Джерело – плоди монкфрута, який в Китаї використовується в лікувальних цілях і як підсолоджувач.

Завдяки високій солодощі могрозидів витрата цього цукрозамінника мінімальна. До того ж, він має приємний смак і не викликає розладів з боку шлунково-кишкового тракту,

– уточнила коуч.

Однак мінуси у цього підсолоджувача також є. Зокрема, висока вартість і домішки в його складі.

Ольга Мюнц підкреслила, що підсолоджувачі краще використовувати якомога рідше.