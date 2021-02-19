Призводить до ожиріння: названо приховану загрозу популярного напою

Молоко – напій, який користується попитом і популярністю як серед дорослих, так і серед дітей.

Однак молоко може і зашкодити здоров'ю. Як саме – розповіла тренерка і дієтологиня Анастасія Полтавська.

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Молоко викликає ожиріння? Ожиріння – біда сучасного світу. І молоко, в тому числі, сприяє ожирінню.⁣⁣ Випиваючи 600 грамів молока, ви отримуєте стільки ж холестерину, скільки при з'їданні кілограма жирної ковбаси,

– зазначила Полтавська.

Молоко: особливості і шкода

Прищі . Найчастіше з молочної продукції саме молоко є причиною висипань на обличчі. Тренерка пояснила, що це "відбувається через D-галактозу, яка є продуктом розпаду лактози і провокує запальні процеси". ⁣⁣⠀

. Найчастіше з молочної продукції саме молоко є причиною висипань на обличчі. Тренерка пояснила, що це "відбувається через D-галактозу, яка є продуктом розпаду лактози і провокує запальні процеси". ⁣⁣⠀ Порушення травлення.

За словами Полтавської, також є зв'язок між споживанням молока і серцевими захворюваннями. Це пояснюється тим, що молоко містить насичені жири. ⁣⁣⠀⁣

Вуглеводи у молоці представлені лактозою. Її ще називають молочним цукром.⁣⁣ Потрапляючи у шлунок, лактоза розпадається на глюкозу і галактозу. З глюкозою проблем немає, з цукрів – це основне джерело енергії, вона засвоїться без залишків. ⁣А ось з галактозою – величезні проблеми – вона взагалі не засвоюється людським організмом з того моменту, як дитину віднімають від грудей, оскільки ген, який відповідає за переробку і засвоєння галактози, з цього моменту відключається,

– розповіла Анастасія Полтавська.

Вона пояснила, що це може призвести до діареї, газів, нудоти, блювоти, судом м'язів живота вже через 30-120 хвилин після вживання молочки.

У разі непереносимості лактози з раціону потрібно виключити молоко і молочні продукти.⁣⁣ ⠀

Молоко – не найбільш безпечний напій, важливо враховувати всі ризики​ / Фото Pixabay

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Галактоза не виводиться з організму, вона відкладається у клітинах шкіри, під шкірою, особливо у жінок у вигляді целюліту.

Відкладення галактози на суглобах – різні форми артритів.⁣⁣ За наявності гормонів збільшує ризик розвитку рака.⁣⁣ Корів доять, і коли вони вагітні, а в цей час рівень естрогенів (статевих гормонів) в їх організмі зростає у 20 разів.⁣⁣ Таке молоко впливає на гормональний фон людини і збільшує ризик раку яєчників, грудей, матки і простати,

– резюмувала Полтавська.