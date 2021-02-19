Призводить до ожиріння: названо приховану загрозу популярного напою

Джерело:Інстаграм Анастасії Полтавської
Молоко – напій, який користується попитом і популярністю як серед дорослих, так і серед дітей.
Однак молоко може і зашкодити здоров'ю. Як саме – розповіла тренерка і дієтологиня Анастасія Полтавська.
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Молоко викликає ожиріння? Ожиріння – біда сучасного світу. І молоко, в тому числі, сприяє ожирінню. Випиваючи 600 грамів молока, ви отримуєте стільки ж холестерину, скільки при з'їданні кілограма жирної ковбаси,
– зазначила Полтавська.
Вуглеводи у молоці представлені лактозою. Її ще називають молочним цукром. Потрапляючи у шлунок, лактоза розпадається на глюкозу і галактозу. З глюкозою проблем немає, з цукрів – це основне джерело енергії, вона засвоїться без залишків. А ось з галактозою – величезні проблеми – вона взагалі не засвоюється людським організмом з того моменту, як дитину віднімають від грудей, оскільки ген, який відповідає за переробку і засвоєння галактози, з цього моменту відключається,
– розповіла Анастасія Полтавська.
Вона пояснила, що це може призвести до діареї, газів, нудоти, блювоти, судом м'язів живота вже через 30-120 хвилин після вживання молочки.У разі непереносимості лактози з раціону потрібно виключити молоко і молочні продукти. ⠀
Молоко – не найбільш безпечний напій, важливо враховувати всі ризики / Фото Pixabay
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Відкладення галактози на суглобах – різні форми артритів. За наявності гормонів збільшує ризик розвитку рака. Корів доять, і коли вони вагітні, а в цей час рівень естрогенів (статевих гормонів) в їх організмі зростає у 20 разів. Таке молоко впливає на гормональний фон людини і збільшує ризик раку яєчників, грудей, матки і простати,
– резюмувала Полтавська.