Чим небезпечна зайва вага: тренерка назвала важливі нюанси

Всім відомо, що надмірна вага доставляє людині не лише дискомфорт, але й проблеми зі здоров'ям.

Чим конкретно небезпечна зайва вага – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Зайва вага часто є причиною порушення багатьох функцій організму. ⁣⁣В першу чергу, при надмірній вазі збільшується ризик серцево-судинних захворювань. Надлишкова маса тіла чинить негативний вплив на опорно-рухову систему, викликаючи деформацію стопи, остеоартроз великих суглобів та інші порушення,

– зазначила Полтавська. ⁣⁣⠀

Крім того, надмірна вага провокує різні порушення обміну речовин, що може привести до атеросклерозу і цукрового діабету.⁣⁣

У людей із зайвою вагою також підвищується кров'яний тиск і підскакує рівень холестерину в крові.

Зайва вага – це проблеми зі здоров'ям​ / Фото Pixabay

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Жирова тканина входить в ендокринну систему організму – поряд із залозами внутрішньої секреції вона продукує гормони і гормоноподібні речовини, такі як адіпокіни, які беруть участь у засвоєнні глюкози і ліпідів, і цитокіни, здатні підтримувати в організмі запальний статус. Відповідно, якщо кількість жирової тканини збільшується, ми маємо справу з надмірною продукцією цих речовин, що негативно впливає на гормональний фон,

– додала тренерка.

Також ожиріння підвищує ризик ряду захворювань: цукрового діабету, гіпертонії, проблем з серцем і нирками, частих зупинок дихання, хропіння, головних болів і сонливості протягом дня.

Як уникнути проблем

Для того щоб добре почуватися, слід врівноважити кількість їжі і фізичну активність. Необхідно збалансовано харчуватися і збільшити навантаження.