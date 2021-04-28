Для любителів гостренького: дієтологиня розповіла про користь червоного перцю та пряних страв

Досить довгий час вважалося, що гостра їжа негативно впливає на стан організму і шлунка, зокрема. Однак, сучасні дослідження доводять зовсім протилежне. Якщо ви любите пікантні страви, тоді ця інформація спеціально для вас!

Як пише дієтологиня Ольга Безугла, гострий червоний перець унікальний через надвисокий вміст вітаміну С, а його гостроту визначає рівень вмісту речовини капсаїцину. Саме вона й покращує кровообіг і навіть змінює склад нашої кишкової флори у кращу сторону.

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Крім цього, доведено, що додавання червоного перцю до сніданку з високим вмістом вуглеводів значно зменшило бажання поїсти і відчуття голоду перед обідом, а також знизило споживання білків і жирів в обідній час – а це означає, що капсаїцин сприяє контролю апетиту.

Плоди перцю мають антибактеріальну та противірусну дію – здатні пригнічувати життєдіяльність до 75% шкідливих бактерій, підвищують імунітет і опірність організму,

– додала наостанок Ольга Безугла.

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