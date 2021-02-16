Блогерка показала просту вправу, виконати яку можуть лише дівчата: відео

У мережі стали популярними відео, на яких дівчата та хлопці виконують однакову вправу. Але, задається, цей виклик під силу лише першим. І цьому є пояснення.

У TikTok активно ширяться ролики, на яких хлопці з дівчатами виконують на підлозі вправу, суть якої проста: потрібно встати на коліна і спертися на лікті, потім в цьому положенні зігнути руки в ліктях, після чого підняти руки, завівши їх за спину. Завдання – утримати рівновагу і не впасти. Але, як показала практика, у жінок вправа виходить краще.

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Чому дівчатам на кадрах вдається встояти?

В описі до одного з відео блогерка пояснила, що причина в різному розташуванні центру ваги у хлопців і дівчат. Так, центр ваги у жінок розташовується ближче до стегон, в той час, як у чоловіків він вище. Через це й останні зазнають поразки у незвичайному поєдинку з дружинами чи подругами.

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Ось як це виглядає: