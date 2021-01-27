Якщо болить спина: чемпіонка показала найдоступнішу вправу

Висіння на турніку – найпростіша вправа, яка допоможе полегшити біль у спині.

Джерело: інстаграм Євгенії Самойлової

Як правильно виконувати цю вправу, і кому воно протипоказана, розповіла спортсменка, віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Наш хребет постійно знаходиться під тиском. Протягом дня він відчуває величезні навантаження, що призводить до розвитку серйозних захворювань. Всякий раз, коли ми знаходимося у вертикальному положенні, сила тяжіння впливає на спину, – зазначила Самойлова.

Вона пояснила, що хребту шкодить малорухливий спосіб життя, сидяча або важка фізична робота. Все це з часом навантажує хребет і створює в ньому компресію (стиск) міжхребцевих дисків.

Регулярний вис на турніку протягом кількох хвилин сприяє рівномірному розтягування хребта і зниження тиску на нього, знімається напруга і самопочуття поліпшується; зміцнюється м'язовий корсет хребта; формується правильна постава; поліпшується кровообіг хребетного стовпа, – додала тренерка.

Ця проста вправа "пробуджує" грудні, м'язи спини, преса, біцепси, м'язи передпліччя і кистей, дельтовидні м'язи.

Крім того, за словами Самойлової, на турніку корисно висіти і після силового тренування в залі.

Коли ви виконаєте вправу, необхідно обережно і без ривків спуститися вниз з перекладини.

З турніка необхідно спускатися без різких рухів​ / Фото sportpanda

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Кому не підходить ця вправа

Вис на турніку не рекомендується робити тим людям, у кого є:

шийний остеохондроз;

пізня стадія сколіозу;

міжхребцева грижа;

остеоартрит;

серцева недостатність;

розтягнення м'язів рук і зв'язок кисті;

патології внутрішніх органів;

запальні процеси;

ожиріння.

Як виконувати вправу – дивіться на відео: