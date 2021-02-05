Як зміниться ваше тіло, якщо тиждень їсти лише картоплю: блогер показав шокуючий результат дієти

Ютубер Роб Рівера вирішив на собі спробувати, що буде, якщо тиждень харчуватися тільки картоплею. Чоловік склав план незвичайної дієти на сім днів, а в кінці експерименту показав різницю ДО і ПІСЛЯ.

Джерело: ютуб-канал Роба Рівери

Як відомо, картопля належить до досить дієтичних та низькокалорійних продуктів, якщо не брати до уваги картоплю-фрі і чипси. У цьому овочі багато корисних елементів: людина отримує з нього клітковину, білок, антиоксиданти, калій вітаміни C і В6. Але чи означає це, що тільки на картоплі можна побудувати всю програму харчування? Рівера вирішив спробувати.



Роб Рівера готував картоплю без солі / Фото youtube

Коли я починав, я важив 62 кілограми, а об'єм моєї талії був 78 сантиметрів. Мені було дуже цікаво, чи зміняться якісь параметри,

– зізнався Роб.

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За тиждень блогер скинув 3 кілограми / Фото youtube

Блогер готував картоплю без додавання олії та практично без солі. Він почав з трохи приправленої спеціями картоплі і води на сніданок. Чоловік зазначив, що це дозволило йому зберігати відчуття насичення на більшу частину дня. Проте через кілька днів картопляної дієти Роб відчув невелику слабкість – рівень цукру знизився, впали електроліти. Йому довелося додати до страв трохи солі і з'їсти кілька фруктів, це допомогло.

, щона картоплі йому, а об'єм талії зменшився на 2,5 сантиметра.

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Я схуд приблизно на 3 кілограми і втратив десь 2 сантиметри в талії. В принципі, вживання будь-якої низькокалорійної їжі впродовж тижня приведе приблизно до такого ж результату, але без цукру і солі я б не впорався,

– додав Рівера.

Повну історію експерименту блогера Роба Рівери дивіть у відео: