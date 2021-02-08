Блогер-експериментатор ради схуднення тиждень вживав оцет, і ось який результат

На які тільки експерименти не зважуються ентузіасти по всьому світу, лиш би легко й швидко скинути зайві кілограми. Одним з таких є Роб Рівера – блогер з США, який ради схуднення спробував 7 днів додавати у кожну страву яблучний оцет. Розповідаємо, що з цього вийшло.

Американський ютубер Роб Рівера впродовж тижня додавав у раціон 2-3 столових ложки натурального оцту. Оцет був усюди: у склянці води, в кожній тарілці з їжею і навіть пив його у чистому вигляді. При цьому чоловік взагалі не обмежував себе у харчуванні.

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Блогер додавав оцет у кожну страву / Фото youtube

За словами Роба, оцет не дуже приємний на смак, проте поєднувати його з іншою їжею – терпимо. Але й без негативних наслідків не обійшлося – такий раціон вплинув на травлення блогера, у нього була діарея. А ще Рівері вдалося розвінчав міф про те, що додавання яблучного оцту в страви знижує апетит.

Підсумовуючи непростий тиждень, американець зізнався, що схуд лише на 600 грамів. Однак блогер не зауважив вражаючих змін у своєму тілі. Чоловік припустив, що це більше пов'язано з тим, що він щодня займався спортом, а не з вживанням яблучного оцту.

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Це лише експеримент, який може нашкодити вашому здоров'ю. Не повторюйте досвід чоловіка у реальному житті.



Вживання оцту практично ніяк не позначилося на тілі / Фото youtube